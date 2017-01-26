В рамках Недели высокой моды в Париже состоялся один из самых ожидаемых показов - Chanel Couture. Год назад Карл Лагерфельд угрожал всем экологической катастрофой, создав подиум и украшения из древесины, в прошлом сезоне трансформировал белоснежное помещение Grand Palais в швейную мастерскую, а на этот раз покрыл все пространство зеркальной плиткой. Таким образом зрители, отражаясь одновременно во всех плоскостях, стали полноценными участниками модного шоу.

Представлять свою новую весенне-летнюю коллекцию дизайнер позвал несколько десятков небезызвестных моделей, но главными звездами показа стали Белла Хадид, Кендалл Дженнер и, конечно, 17-летняя Лили-Роуз Депп, которая с недавнего времени считается фавориткой кайзера.

Источником вдохновения при разработке образов креативный директор Chanel назвал силуэт чайной ложки - тонкая талия, перевязанная ремнем, и объемная линия бедер. По задумке Карла Лагерфельда такой крой должен отсылать зрителя к скульптуре ХХ века Альберто Джакометти «Женщина-ложка» (1927). В работе швейцарского художника, выдержанной в традициях архаики, скрывается главный символ женщины-матери, обладающей округлыми очертаниями.

На контрасте с прошлой кутюрной коллекцией Chanel, выполненной в стиле неоготики и викторианской эпохи, haute couture нового сезона подчеркнуто женственный и роскошный. Пастельная цветовая гамма, банты, рюши, баски, пышные юбки, драпировки, пайетки, жемчуг, перья марабу - главные ингредиенты элегантного вечернего гардероба наступающей весны и лета.

Показ открыл блок неизменных твидовых костюмов конфетных оттенков с высокой талией, акцентированной широкими ремнями из металлизированной кожи, чередующихся на подиуме с твидовыми платьями длины миди и классическими твидовыми пальто. Во второй части шоу к пастельной палитре добавился преобладающий серебряный цвет – Карл Лагерфельд щедро украсил пайетками, жемчугом и драпировкой роскошные вечерние платья в пол и коктейльные платья с глубокими вырезами. Из украшений дизайнер оставил только жемчужный браслет, который предлагает носить на щиколотке левой ноги. Пышные платья, накидки и рукава нежно-розового оттенка со страусиными перьями напоминали наряды эпохи 1930-х.

Но наиболее запоминающийся образ достался Лили-Роуз Депп. Восходящая звезда кино появилась на подиуме в пышном розовом платье с юбкой и рукавами, собранными из десятков рюш, которые дополняли полупрозрачный верх платья и, конечно же, широкий пояс. Это был самый логичный финал показа, ставшего настоящим гимном женственности и женщинам от Карла Лагерфельда.

По традиции шоу Chanel собрало внушительное количество звезд в первом ряду. Мероприятие посетили французская актриса и, главное, мама нового амбассадора Ванесса Паради, Анна Винтур, Диана фон Фюрстенберг, актриса Ольга Куриленко, французская актриса Элисон Паради, Сигрид Буази, актриса Йоханна Вокалек, модель и дизайнер Инес де ля Фрессанж, Элли Бамбер, южнокорейский певец G-Dragon, актриса Альма Ходоровски, французская актриса и певица Сесиль Кассель (сестра Венсана Касселя), американская актриса Люси Бойнтон, Селин Саллетт, Анна Муглалис и многие другие.