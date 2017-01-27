В рамках Недели высокой моды в Париже состоялся показ классика итальянской моды Джорджо Армани. В отличие от большинства коллег, дизайнер не меняет своих предпочтений в моде в угоду рынку и остается верным критериям вневременной элегантности и роскоши.

Так и новая коллекция Armani Privé весна-лето 2017 – это вариация на тему современной и актуальной в любую эпоху и на любой красной дорожке классики. Героиня итальянского кутюрье как всегда сдержанна и неотразима. Ей не нужны отчаянное декольте, провокационные разрезы и экстравагантные мини, чтобы привлечь внимание окружающих.

Вместо этого она выбирает идеальные мужские смокинги, раскрашенные восточными вышивками с металлизированными нитями, струящиеся по телу «ювелирные» брюки, переливающиеся холодным космическим блеском, или расшитое драгоценными бусинами платье в пол на тонких бретелях. Армани - мастер идеального силуэта и кроя, к которому не придраться.

Кутюрье, обычно предпочитающий сдержанные тона, на этот раз решил использовать все оттенки оранжевого. «Это оптимистичный цвет. Он идет блондинкам и брюнеткам. Мы отошли от классической палитры Armani. Это новое поколение», - объяснил свой выбор дизайнер. Оранжевый представлен в самом широком спектре оттенков: от сочных цитрусовых, яркого карри и пламенно-огненных до прохладных коралловых и благородной насыщенной охры. Цвета перекликаются и дополняют друг друга в жакетах с андрогинной, усиленной линией плеч и шелковых платьях.

Сходство с огнем, то разгорающимся словно пожар, то нежным как пламя свечи, усиливает игра разнообразных фактур: переливчатый блеск шелка, матовое сияние кожи и гипнотическая вышивка кристаллами и пайетками. Из общей оранжевой палитры выделяются лишь вечерние платья в пол классического кроя: дизайнер предпочел сделать их черными.

В числе первых, кто увидел новую кутюрную коллекцию Armani Privé, оказались две номинантки на «Оскар-2017» Николь Кидман и Изабель Юппер. Возможно, одна из них выберет какой-то из представленных образов для предстоящей церемонии награждения. Среди гостей показа были также замечены Ольга Куриленко и племянница дизайнера Роберта Армани