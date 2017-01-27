После 8 лет совместной работы в тандеме с Марией Грацией Кьюри (которая пару дней назад показала дебютную кутюрную коллекцию для Дома Dior) Пьерпаоло Пиччоли стал единоличным креативным директором Valentino. И теперь его видение девушки в стиле Valentino порядком отличается от магически волшебных принцесс Кьюри.

Пьерпаоло Пиччоли - ученый от моды. За каждой его работой лежит огромное тематическое исследование: дизайнер тщательно изучает интересные ему сюжеты и с почти академическим интересом выбирает источники вдохновения. Любая делать показа Valentino имеет смысл: начиная от оформления и заканчивая музыкой. На этот раз зал отеля Salomon de Rothschild украшали абстрактные полотна, предоставленные специально для шоу частным фондом Trioche DeLeon Collection и подчеркивающие впечатление зыбкости и сна наяву от образов новой коллекции. За музыкальное же сопровождение отвечал Александр Деспла –голливудский композитор, создавший саундтреки для фильмов «Гарри Поттер и дары смерти», «Мартовские иды» и «Отель «Гранд Будапешт».

Оставшись один на один с Valentino, Пиччоли решил вернуться к истокам и показал коллекцию, вдохновленную античной архитектурой. В новом шоу дизайнер окончательно уходит от любимых его бывшей коллегой силуэтов с акцентированной талией: главная форма у Пьерпаоло - трапеция. Дизайнер делает ставку на платья А-силуэта, смягчая образ использованием горизонтальной плиссировки, мягкими складками и аккуратными оборками.

Декор здесь также выглядит гораздо более минималистичным: ажурная вышивка серебром лишь намечает след узоров, а главный принт - мелкий цветочный рисунок - практически сливается с основным цветом ткани. Свой кутюр дизайнер создает исключительно в пастельной гамме, лишь изредка вмешивая в нее яркие оттенки вроде красного или фуксии.

Неизменной остается лишь форма платьев, отдаленно напоминающая римские тоги и туники, и выбор материалов и фактур: струящиеся ткани, плиссировка, тонкий шелк и шифон. «Яркие цвета размыты до «пыльного» белого, легкого, почти невидимого глазу», - подчеркивается в пресс-релизе. Лейтмотив коллекции: «Смысл и правда - в мечтах». Струящие туники, брючные костюмы с мантиями и кейпами, легкие шифоновые платья с вышивкой, аскетичные блузы, скрывающие руки, - Valentino становится взрослее и торжественнее. Женственность современной девушки Пьерпаоло идеально подчеркивает за счет открытых плеч, тончайших бретелей и глубоких V-образных вырезов на платьях.

Коллекция Valentino Couture весна-лето 2017 не разочаровала ни поклонников марки, ни модных критиков. Дизайнер начал новую главу в истории модного Дома и представил на подиуме современную, самостоятельную и независимую героиню, искусно обыграв при этом традиции и ДНК легендарного бренда.