Главный редактор британского Vogue Александра Шульман уходит из журнала после 25 лет работы. Это случится в июне 2017 года. Кто займет ее место, пока неизвестно.

Свою карьеру Шульман начала в 80-х, устроившись в качестве секретаря редакции издания Over-21, а в 1982 году перешла в Condé Nast на позицию редактора журнала Tatler. Через 5 лет британка сотрудничала с Sunday Telegraph в качестве редактора раздела для женщин. А уже в 1988 году устроилась в Vogue, но, проработав там всего 2 года, перешла в GQ.

В 1992 году Шульман вернулась в Vogue в качестве главного редактора. Одним из самых известных выпусков под ее редакцией стал Millennium Issue, вышедший в 1999 году. Обложка номера была стилизована под зеркало, таким образом, читатель, глядя на нее, видел свое отражение. Шульман привлекла к сотрудничеству с Vogue UK фотографов Марио Тестино и Тима Уокера.

В 2005 году Шульман была награждена орденом Британской империи за вклад в развитие индустрии печатных СМИ.

«Я была главным редактором Vogue почти 25 лет день в день. Управлять журналом в наше захватывающее столетие было для меня одной из самых больших привилегий. За это время я успела поработать с уникальной командой талантливых людей как внутри журнала, так и за его пределами. Было большой удачей и счастьем наблюдать, как Vogue и британская индустрия моды расширялись и процветали. Правда, было очень трудно найти рациональное объяснение тому, почему я должна оставить то, что, несомненно, является увлекательным и полезным опытом, но осенью прошлого года я поняла, что очень хочу испытать другую жизнь и с нетерпением ожидаю своего будущего уже вне журнала Vogue. В моей карьере в Condé Nast было все, что я могла себе только пожелать: моя искренняя благодарность Николасу Колриджу и Джонатану Ньюхаусу за то, что предоставили мне так много возможностей, доверили заботу о таком драгоценном грузе, как Vogue, и дали свободу делать свою работу так, как я хотела», - говорится в официальном заявлении Шульман.

«Я надеялся, что мне никогда не придется объявить об этом, – рассказал управляющий директор Condé Nast Britain Николас Колридж. - Александра была в британском Vogue дольше всех и наиболее успешным редактором журнала за всю его 100-летнюю историю. Она возглавляла журнал четверть его существования, и за этот период выходил самым высоким когда-либо тиражом, одновременно превратившись в глобальный цифровой бренд. Она была заметной фигурой в британской модной прессе: блестящий журналист и чуткий редактор. Обладающая богатым воображением, трудолюбива, проницательна, Александра Шульман была для многих из нас превосходным лидером и, конечно же, ценным другом. Невозможно в полной мере выразить тот вклад, который она внесла в мировую моду, Condé Nast и британскую модную индустрию в частности».