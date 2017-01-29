Эли Сааб точно знает, что нужно женщине, чтобы выглядеть божественно, поэтому каждый наряд дизайнера – настоящий шедевр. На днях в Париже в рамках Недели высокой моды ливанец представил новую коллекцию платьев Elie Saab Couture весна-лето 2017, в очередной раз удивив красотой своих творений.

Кутюрье продолжил модную экспансию Ближнего Востока в Европу. При работе Сааб вдохновлялся таинственным Египтом – в каждой модели присутствует элементы, взятые из культуры этой страны. Необычные головные уборы, пастельные тона, ассоциирующиеся с песком, небом и морем, россыпь из бисера – здесь продумана каждая деталь: от мельчайшего шва и оттенка до аксессуаров.

Пространство, где проходил новый кутюрный показ Elie Saab, значительно отличалось от предыдущего места проведения шоу. Напомним, что в прошлом сезоне главной темой коллекции стал ночной Нью-Йорк и его яркие огни: перед началом мероприятия организаторы торжественно зажгли светодиоды на стенах, форма которых напоминала свечение небоскребов. На этот раз помещение было более лаконичным и светлым, а единственными декорациями стали мраморные византийские колоны и золотая отделка на стенах.

На самом деле, позолочено здесь было все: от тиар, украшений и платьев с топами до обуви и даже солнцезащитных очков. Большинство выходов – в хорошо узнаваемом стиле Сааба: длинные платья в пол, расшитые сложными узорами, гиперсексуальные разрезы до бедра, полупрозрачные пышные юбки и коктейльные платья с тонкими поясами, подчеркивающими талию. Вместе с этим дизайнер дополнил образы яркими перьями на рукавах, восточными узорами, а также элегантной обувью на высокой платформе. Вот уж, действительно, принцессы XXI века!