Два года назад провокатор из мира французской моды Жан-Поль Готье отказался от выпуска коллекций prêt-à-porter и решил сосредоточиться только на создании кутюра. Кажется, с тех пор работа превратилась для него в чистое развлечение - настолько зрелищных и жизнерадостных показов, как enfant terrible от моды, в Париже не делает больше никто.

Коллекция Jean-Paul Gaultier Haute Couture 2017 в очередной раз доказала, что своей эпатажной иронии, взбалмошности и озорства дизайнер не растерял. Определивший облик моды 1980-х годов Жан-Поль по сей день не желает расставаться со славным прошлым и при каждом удобном случае заводит старую пластинку сначала. Что ж, в сезоне, эстетику которого определяют 80-е, выглядит это вполне уместно.

Сегодняшние героини Готье - танцовщицы фламенко, подруги моряков, греческие и римские богини. Отсюда в коллекции фирменные брючные костюмы в полоску, кожаные платья с перфорацией и огромными круглыми рукавами, юбки с активным принтом, шнурованные корсеты с конусообразными чашечками, силуэты power-shoulders, цветные колготки, асимметричные плечи и яркие купальники – все выглядит максимально женственно и, на удивление, очень носибельно.

Начав показ с условно строгих брючных костюмов, дизайнер переключился на яркие образы в стиле 1980-х, а под конец продемонстрировал блок вечерних платьев: от кричащих версий с натуралистичным цветочным фотопринтом до ультрасексуальных прозрачных нарядов из шифона, ламе и кожи с перфорацией.

Соединить в одном показе парчу, кружево и вышивку, одеть моделей в «голые» платья и платья в стиле ампир, создать еще одну интерпретацию, казалось бы, такой классической для себя тельняшки может только мэтр высокой моды, которым Готье, собственно, и является. Полный набор для скучающих по истинному от-кутюр.