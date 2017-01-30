Новую порцию кутюра в рамках Недели высокой моды в Париже представил ливанец Зухаир Мурад, чье творчество неизменно сравнивают с работами Эли Сааба, но никак не могут определиться, кто же из них сильнее. Оба являются признанными королями красных дорожек и имеют внушительную армию звездных поклонниц.

Так, наряды Zuhair Murad для торжественных выходов охотно выбирают Дженнифер Лопез, Дита фон Тиз, Блейк Лайвли и многие другие. Судя по всему, ливанцу удалось вывести идеальную формулу шикарного вечернего платья: сексуальность, женственность, роскошные ткани и богатый декор.

На этот раз кутюрье решил взглянуть в сторону 80-х. Именно в эстетике той эпохи и создана его новая коллекция haute couture весна-лето 2017. Точеные женственные формы, опасная игра с драпировками и разрезами, бескомпромиссное мини с гигантскими плечами и акцентированными пышными тюлевыми бантами-крыльями, асимметричные вырезы на одно плечо и черный капрон в мушку – все, благодаря чему 80-е вошли в историю моды.

Кроме того, сделана ставка на самые популярные цвета тех лет, в том числе и фуксию. Цветные и серебристые «брызги» украшают пышные декольтированные платья, коктейльные платья в стиле диско и шелковые комбинезоны с пышными рюшами. Еще один характерный элемент декора – крупные банты на талии или плече, которые на фоне ярких оттенков розового, синего, фиолетового, зеленого создают эффект куклы Barbie.

Ну и, разумеется, восточная роскошь и вышивки ручной работы. Без этого дизайнер ливанского происхождения не обходится никогда.