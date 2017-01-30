Известная бельгийская модель, 29-летняя Ханна Габи Одиль, работавшая с такими брендами, как Chanel, Dior, Mulberry, Balenciaga, Alexander Wang, Gucci и Prada, рассказала в интервью USA Today о том, что она является интерсексуалом. При рождении Ханне диагностировали синдром нечувствительности к андрогенам (AIS) – врожденное эндокринное нарушение полового развития, вызванное мутацией гена, отвечающего за андрогеновый рецептор. Подобное заболевание проявляется у одного ребенка из 20 тысяч. Генетически Одиль является мужчиной, однако из-за синдрома нечувствительности к андрогенам ее тело развивалось по женскому фенотипу.

Когда Ханне было 10, врачи убедили ее родителей сделать ребёнку операцию по удалению яичек, сказав, что в противном случае у нее будет огромная вероятность заболеть раком и она никогда не сможет развиваться «как нормальная, женственная девочка». Таким образом, модель согласилась на операцию, а в 18 лет провела вагинальную реконструктивную хирургию.

Ханна объяснила, что хочет рассказать общественности о том, как родители детей-интерсексуалов иногда принуждают их к операции либо без их согласия, либо без полного понимания о происходящем. В основном эти операции проводятся для того, чтобы сделать их более «мужественными» или «женственными», а вовсе не потому, что действительно необходимы по медицинским показаниям.

«Это не так уж важно, что я интерсексуал, - сказала она изданию USA Today. - Гораздо важнее, что если бы мои родители были со мной честны с самого начала – я бы не получила такую огромную психологическую травму из-за того, что они со мной сделали».

По данным некоммерческой организации «interACT», с которой взаимодействует Одиль для распространения информации о людях с редким генным заболеванием, интерсексуалы составляют около 2% населения Земли. Это примерно столько же, сколько в мире насчитывается рыжеволосых людей.

«Интерсексуалы должны иметь возможность сделать собственный выбор о своем теле. Это такая же особенность, как цвет глаз или волос, и она не помешает вам стать тем, кем захотите. Я говорю об этом, потому что время такого обращения подходит к концу», - добавила модель в видео, адресованном интерсекс-подросткам.