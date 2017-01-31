Французский Синдикат Высокой моды очень редко и крайне неохотно включает новые имена в список дизайнеров, участвующих в показах haute couture. Так, модный Дом Dolce & Gabbana по сей день не обладает таким статусом. Однако это не мешает дизайнерам дважды в год закатывать грандиозное представление для своих избранных гостей.

Доменико Дольче и Стефано Габбана любят экспериментировать с выбором места проведения показов своих кутюрных коллекций. Сицилийская Таормина, романтичная Венеция, скалы Капри, улицы Неаполя – дизайнеры буквально исколесили родную Италию, а на этот раз провели шоу Dolce & Gabbana Alta Moda в Милане, в здании знаменитого оперного театра La Scala. «Это волшебное место, - рассказал Доменико Дольче. - Год назад оно нас поразило с первого взгляда. Мы оба родом из Италии, драма у нас в крови!»

Художественное оформление зала напоминало декорации для оперной постановки: мебель в стиле Людовика XV, скульптура лошади в золоте, огромная хрустальная люстра и канделябр с зажжёнными свечами. Модели спускались по небольшой лестнице, украшенной цветами, под живой аккомпанемент пианиста за черным роялем.

«Наше шоу - не для прессы, а для тех, кто это будет носить. Поэтому мы не хотели показывать коллекцию Alta Moda в Париже: по большому счету Неделя Haute Couture - это то же самое, что и Неделя prêt-à-porter. Туда приезжают те же самые люди - редакторы, журналисты, блогеры, фотографы. Для нас же Alta Moda - мероприятие камерное, для избранных», - объяснили дизайнеры.

На шоу, по традиции прошедшем при закрытых дверях, почти без прессы, Dolce & Gabbana представили на подиуме целый перечень театральных амплуа, исполненных руками мастеров ателье марки. «Для создания образов коллекции мы искали вдохновение в театральных архивах, изучая костюмы для таких опер, как "Мадам Баттерфляй", "Травиата", "Волшебная флейта", "Фальстаф" и других», - рассказал Стефано Габбана.

Среди фантасмагорического нагромождения декораций под аккомпанемент живой фортепианной музыки и пение оперных див по огромной золотой лестнице модели выходили в кутюрных творениях итальянского дуэта. Парчовые и расшитые золотом бархатные платья, блестящие накидки с узорной вышивкой, корсеты и шелковый жаккард, обилие меха и драгоценностей, викторианские банты и ордена - Дольче и Габбана никогда не боялись избыточности и доведенной до абсурда роскоши, ведь в этом жанре они короли!