60-летняя Тереза Мэй - первый премьер-министр Великобритании, который появится на обложке американского Vogue. Информацию о том, что сотрудничество главного редактора американской «Библии моды» Анны Винтур и Мэй состоялось, подтвердила канцелярия на Даунинг-стрит, 10. «Давно запланированный выход фотографий намечен на апрель», - сообщил ее представитель.

Секретная фотосессия был проведена под руководством Анны Винтур в резиденции премьер-министр Великобритании. Фотографом стала Энни Лейбовиц – до этого она снимала для глянца Мишель Обаму, а также бывшего кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон.

Интересно, что Тереза Мэй станет первым иностранным политиком, сотрудничавшим с Vogue US, - до этого в журнале красовались разве что первые леди США. В прошлом другой британский премьер-министр, легендарная Маргарет Тэтчер, несколько раз появлялась в британском Vogue, однако до обложки дело никогда не доходило. Источники на Даунинг-стрит, 10 сообщили, что публикация в Vogue никак не связана с визитом Мэй в Вашингтон.

Стиль Терезы Мэй мало кого оставляет равнодушным. Многие редакторы отмечают, что она расширяет границы дипломатического гардероба и делает это здорово: яркие цвета, низкое декольте, массивные украшения. Другие же, наоборот, обвиняют политика в отсутствии вкуса, в качестве примера чаще всего приводя ее немалую коллекцию туфель леопардовой расцветки.

Недавно бывший министр образования Никки Морган раскритиковала свою коллегу по правительству за расточительность, заявив, что не понимает, как политик такого уровня может появляться на фотографии в журнале The Sunday Times в кожаных брюках шоколадного цвета стоимостью почти в тысячу фунтов стерлингов (1,2 тысяч долларов).