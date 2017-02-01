Повсеместные изменения в расписании Недель мод коснулись и Proenza Schouler. Американский бренд во главе с Джеком Маккалоу и Лазаро Эрнандесом решил сменить локацию. Показ осень-зима 2017, который пройдет 13 февраля, будет последним шоу марки на Неделе моды в Нью-Йорке. Теперь дизайнеры будут представлять свои коллекции в Париже в рамках Недели Высокой моды. Начнут уже в июле с сезона весна-лето 2018.

«Мы решили отойти от привычного календаря для того, чтобы максимально приблизить свою бизнес-модель к современным коммерческим реалиям», - так в компании объясняют перемены. Такой шаг был предпринят с целью «расширить международное присутствие», а также провести подготовительные работы в преддверии глобального запуска новой парфюмерной новинки Proenza Schouler, разработанной в сотрудничестве с косметическим конгломератом L’Oréal Luxe.

К тому же Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес объединят сезон с межсезоньем: круизные коллекции станут частью весенних, а коллекции pre-fall - осенних, то есть Proenza Schouler будет выпускать по две коллекции в год вместо четырех. Раньше именно межсезонные линии были наиболее коммерчески успешными (благодаря пролонгированному периоду продаж), но со сдвигом в расписании они утратят это преимущество. Дизайнеры считают, что подобные изменения позволят доставлять коллекции ready-to-wear, а также аксессуары в магазины за более короткий срок, что тем самым продлит период продаж товара в розницу.

Возможно, это начало нового этапа в fashion-индустрии. Неделя Высокой моды теперь точно растянется больше, чем на 3 дня. Посмотрим, чем это все кончится.