Британская певица Талия Дебретт Барнетт, более известная как FKA Twigs, сотрудничает с Nike. Недавно в ее официальном Instagram появился короткий видеоролик: танцоры во главе с самой FKA Twigs, с ног до головы одетые в Nike, замерли в странных позах на фоне гигантской скульптуры, напоминающей то ли гору, то ли пирамиду майя. В титрах - имя певицы с логотипом спортивного бренда посередине, намекающие на сотрудничество. Под постом - загадочная подпись: «Сan you feel everything? Do you believe in more?».

На следующий день Nike развеяли сомнения и опубликовали на своем сайте подробный рассказ о весенней коллекции и первые кадры кампейна, креативным директором которого выступила FKA Twigs. Талия Барнетт приложила руку к разработке спортивных леггинсов Zonal Strength Tights, которые идеально подойдут как для занятий спортом, так и для танцев.

Певица не только стала лицом кампании Believe in More, приуроченной к запуску новой модели, но и сама разработала ее концепцию, отобрала команду и срежиссировала видео. В кадре она появилась с 12-ю спортсменами, включая чемпиона по карате Джейка Киртона, танцовщицу Саскию Хортон и олимпийского фехтовальщика Майлза Чемли-Уотсона – все они исполняют пластичные танцы в вещах из линии Zonal Strength. Снимали клип в живописных локациях Мехико. Саундтреком к видео стала песня FKA Twigs «Trust in Me».

В спортивной подготовке самой артистки сомневаться не приходится. До музыкального дебюта певица профессионально занималась танцами и снималась в клипах Кайли Миноуг, Эда Ширана и Jessie J.

Серия роликов Nike от FKA Twigs проходит под девизом «Do You Believe In More?» (Вы верите в большее?). Как рассказывает певица, она хотела дать возможность каждому зрителю задуматься о пределах своих возможностей и показать, что спорт создан не только для атлетов и танцоров: «Верите ли вы, что уже через шесть месяцев сможете бегать или прыгать так? Верите ли вы, что сможете тренироваться дольше? Верите ли вы, что вы сможете получить лучшую физическую форму? Вы верите, что сможете использовать эту уверенность в себе, чтобы получить продвижение по службе или закончить творческий проект?».