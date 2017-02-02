Прошедшая Неделя Высокой моды в Париже запомнилась всем не только привычным парадом шоу с блестящими платьями, рюшами, элегантными костюмами и классическими моделями, но и суперэкстравагантным показом Vetements. Гурам и Демна Гвасалия продолжают вести свой революционный марш в мире моды в сторону полного ее отрицания и верховенства street style.

На этот раз местом проведения шоу 2017/2018 дизайнеры выбрали Мекку современного искусства в Париже - центр Жоржа Помпиду. Гости проходили в музей, предъявляя приглашение в виде чужой ID-карточки с фотографиями людей разных возрастов и национальностей. Этим Демна без стеснения заявил: «Мода и субкультуры - это и есть ваш временный фейковый ID».

Мода – своего рода притворство: любой продуманный образ предполагает манипуляцию: «Я тот, кем хочу казаться». Чтобы донести идею о том, что все разные, со своим индивидуальным стилем и видением моды, дизайнер начал с кастинга моделей, роль которых исполнили самые обыкновенные люди. В одежде из новой коллекции они смотрелись так органично, что казалось, будто и вовсе пришли в своем. Хотя отличительные черты бренда все же прослеживались: нарочито длинные ремни, джинсы с принтами-надписями, платья, срезанные по косой, пуховики и тренчи.

Втиснувшись в расписание самого одиозно-торжественного события fashion-индустрии – Недели Высокой моды, Гвасалия решил дать отпор стереотипам. Большинство образов его новой коллекции легко распознавались: панк, офисный клерк, бабушки в плащах и шубах, старики в вельветовых брюках, водители такси, военные и т.д.

Возможно, благодаря таким прямым сообщениям дизайнер решил напомнить всем, что мода циклична. Она приходит с улиц и, трансформируясь под натиском маркетинга и рекламы, туда же и возвращается.

Неудивительно, что коллекция Stereotypes получила невероятный отклик fashion-общественности и заставила многих задуматься, не приведет ли стремление людей одеваться похоже и соответствовать классовому дресс-коду к их полному обезличиванию?