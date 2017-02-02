Прошло уже больше года с тех пор, как Кара Делевинь официально объявила о перерыве в модельной карьере. Правда, за это время британка не раз подразнила поклонников, появившись в кампаниях Chanel, Puma и Rimmel.

И вот после парижского шоу Metiers d'Art, которое британка открывала, Карл Лагерфельд снова пригласил к сотрудничеству свою музу, которая, судя по всему, возвращается в игру. Новоиспеченная актриса станет лицом коллекции сумок Gabrielle, названных в честь основательницы Дома Коко Шанель (чьё настоящее имя Габриэль Бонёр Шанель). Вместе с Карой аксессуар будут рекламировать другие любимчики дизайнера: актриса Кристен Стюарт, французская модель Кэролайн де Мегре и музыкант Фаррелл Уильямс, который станет первым мужчиной-лицом сумок Chanel. Автором рекламной кампании по традиции выступит сам Карл Лагерфельд, а обнародована она будет 3 апреля 2017 года.

Впервые Gabrielle была показана в рамках весенне-летнего шоу бренда в Париже. Дизайнер рассказал, что новый аксессуар - это реверанс в сторону стиля самой Коко Шанель, который сочетал в себе бескомпромиссную элегантность с практичностью. Поддержать этот баланс ему помогло использование мягкой кожи и плотного пластикового каркаса, благодаря чему сумка не теряет формы, но при этом ее удобно носить и через плечо, и в руках и даже закреплять на поясе. Также аксессуар имеет регулируемый ремешок с двойной цепью, сотканной из кожи и золотого и серебристого металла.

Доступна сумка Chanel Gabrielle будет в нескольких размерах и цветовых сочетаниях. Кроме классических черного и белого оттенков, в коллекцию также вошли модели с синими и персиковыми вставками. «Она не стесняет движений и ее можно носить абсолютно со всем. Она просто дарит свободу, - прокомментировал Карл Лагерфельд новинку. - Это именно то, что ценила в вещах Габриэль Шанель».