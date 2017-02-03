В этом сезоне Донателла Версаче отказалась от проведения полноценного шоу в рамках Недели высокой моды в Париже. Руководство итальянского Дома объяснило это желанием сосредоточиться на менее крупных, но зато клиентоориентированных ready-to-wear проектах.

Однако кутюрная коллекция Versace все-таки увидела свет. Для ее презентации дизайнер пригласила россиянку Наташу Поли и рыжеволосую нидерландку Кики Уиллемс, представивших для лукбука 17 сложноскроенных вечерних нарядов. Съемки прошли на втором этаже бутика Versace на авеню Монтель в Париже.

Свою новую коллекцию, представленную широкой публике в Гонконге и Нью-Йорке, Донателла назвала «Метаморфозы». Почему так? Последние пару сезонов Versace стал больше ориентироваться на практичность и функциональность. Даже в кутюрной линии Дома появились тренчы, бомберы и костюмы. В этом сезоне же дизайнер возвращается к истокам: Atelier Versace весна-лето 2017 - это коллекция о люксе и гламуре, о красоте трансформаций, которые итальянка выразила с помощью кропотливой работы со сложнейшим декором.

Визуально все образы можно разделить на четыре категории: платья с узлами, складками, металлическими деталями и наряды с перьями. Большинство силуэтов напоминают песочные часы, а пышные подолы юбок - хвосты русалок. На многих снимках, благодаря высоким замшевым гладиаторам на плоской подошве модели похожи на мифических героинь. При этом дизайнер использует легкие ткани исключительно молочных, пудровых, лиловых и черных оттенков.

Основной акцент в коллекции сделан именно на сложность и уникальность работы. Так, на декор одного из платьев было потрачено около 110 метров кристаллов Swarovski, которые поддерживают полупрозрачный фатин на юбке и придают ей форму. Для другого образа команда Atelier Versace, к примеру, использовала более десяти способов завязывания узлов. Одной из сильных сторон коллекции стала и работа с кольчугой, которая требует идеального исполнения, чтобы смотреться на платье легко и невесомо.

После нескольких сезонов модернистских размышлений о форме и смысле Донателла Версаче решила вернуться к истокам и показала действительно роскошную коллекцию, раскрывающую истинное назначение высокой моды.