В этом году Джейсон Ву отмечает знаменательную дату – 10 лет успешной карьеры в модном бизнесе. Возможно, именно к этому событию дизайнер решил приурочить запуск именного аромата. Презентация пройдет очень символично - 10 февраля в отеле St. Regis во время Недели моды в Нью-Йорке. Подробности о композиции дизайнер пока не разглашает, но известно, что аромат положит начало женской парфюмерной линии, которую Jason Wu будет выпускать в сотрудничестве с холдингом Parlux Ltd. Компания уже занимается производством ароматов для Рианны, Иванки Трамп, Пэрис Хилтон и других знаменитостей. Президент Parlux Ltd. Дон Лофтус намекнул, что, возможно, в будущем появится и линия декоративной косметики Jason Wu.

Вряд ли движение в новом направлении связано с недостаточной занятостью Ву: сегодня дизайнер возглавляет сразу два Дома - Boss Hugo Boss и Jason Wu - и до недавнего времени одевал первых лиц США. По его признанию, он очень давно мечтал попробовать себя в парфюмерной индустрии. Год назад Джейсон переосмыслил дизайн ароматов Boss, а этой осенью уже уверенно вступил на чужую территорию, оформив флакон тонизирующей воды для лица Caudalie. Теперь же американец захотел сделать что-то свое. Не сомневаемся, что запах будет неизменно благородным и элегантным, как все коллекции Jason Wu.