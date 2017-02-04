Ювелирная марка Tiffany & Co. в представлениях не нуждается и за годы своего существования сотрудничала со многими знаменитостями. Еще одной звездой, назначенной посланницей бренда, выступила 30-летняя Леди Гага - она стала лицом новой коллекции Tiffany HardWear.

Помимо фотосессии певица также снялась в небольшом ролике. Его полную версию покажут 5 февраля во время 51-го Суперкубка (Superbowl) – финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, которая пройдет в Хьюстоне. Традиционно перед началом матча и во время церемоний в перерыве между второй и третьей четвертями выступают популярные музыкальные исполнители - на этот раз петь будет Леди Гага. Для спортивного состязания мастера Tiffany вручную создали Кубок Винса Ломбарди. Однако ранее бренд никогда не представлял свою рекламу во время его трансляции.

Стилистом новой рекламной кампании стала бывший креативный директор Vogue Грейс Коддингтон, а снимал певицу фотограф Дэвид Симс. В 60-секундном черно-белом ролике Леди Гага предстает в образе ретро-дивы и рассуждает о расширении прав и возможностей для каждого и собственном творческом пути.

Источником вдохновения для авторов стал Нью-Йорк: «Ньюйоркцы рождаются с осознанием того, что Tiffany - это лучшее, это место, где происходит волшебство. Бренд - настоящая легенда, но при этом он продолжает развиваться и идет в ногу со временем. Для меня Tiffany - это воплощение классического американского украшения», - рассказала Леди Гага.

Новая кампания стала частью серии Legendary Style, в которой уже снялись актрисы Люпита Нионго и Эль Фаннинг. Сама коллекция Tiffany HardWear символизирует силу и дух современной женщины. Вдохновением для дизайнеров послужил архивный унисекс-браслет 1971 года. Также в линии присутствуют серьги, кольца, колье и подвески. Украшения из новой коллекции будут доступны на Tiffany.com со 2 мая, в магазинах по всему миру - с 28 апреля, а эксклюзивные предзаказы возможны с 5 февраля.