Как говорится, не бывает дыма без огня. Курсирующие последний месяц слухи об уходе Риккардо Тиши из Givenchy подтвердились. Итальянец поддержал тенденцию, начатую дизайнерами в прошлом году, и официально заявил, что оставляет марку после 12 лет успешной работы. Таким образом, представленные в январе «в одном флаконе» мужская коллекция осень-зима 2017 и новая кутюрная линейка стали прощальными работами Риккардо для французской модной империи.

Несмотря на неожиданную и кардинальную перемену, уход креативного директора в пресс-службе Дома называют мирным и полюбовным. Официально дизайнер сложил полномочия 31 января. Именно в этот день истек срок действия его последнего контракта с LVMH, который, как сообщается, не был продлен «по обоюдному согласию сторон».

На прощание Тиши сказал: «У меня особая привязанность к Дому Givenchy и его прекрасной команде. Я хочу поблагодарить группу LVMH и месье Бернара Арно за предоставленную мне возможность на протяжении долгих лет делиться своим творчеством. Теперь я хочу сосредоточиться на своих личных интересах и следовать за своей страстью».

«Главе, написанной Рикардо Тиши для Givenchy, целых 12 лет. Это лишний раз доказывает его необыкновенное видение и умение удерживать успех. Я бы хотел поблагодарить Тиши за огромный вклад в развитие Дома», - отметил, в свою очередь, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Работу над женской коллекцией осень-зима 2017 закончит дизайн-студия Givenchy. Показ, который планировалось провести 5 марта в Париже, отменен: руководство приняло решение ограничиться приемом байеров и прессы в шоу-руме. Кто займет место Риккардо, неизвестно. Пока в ателье Givenchy по его последним эскизам отшивают платья для церемоний «Грэмми» и «Оскар».

По слухам, следующим местом работы дизайнера может стать Versace, поскольку ему отлично подойдет темная и сексуальная эстетика бренда. Ранее сообщалось, что Тиши ведет переговоры с итальянским Домом. Кроме того, Риккардо - давний близкий друг Донателлы Версаче, а в 2015-м он даже сделал ее лицом рекламной кампании сезона осень-зима 2015/2016, так что предпосылок много. Но официального подтверждения этого пока не было.

Некоторые из знаменитостей уже прокомментировали новость об уходе дизайнера их Givenchy. Белла Хадид опубликовала в микроблоге фотографию и пожелала Тиши удачи: «Ричи, последние два года работы с тобой и для тебя никогда не забуду. Это было больше чем удовольствие, поэтому пишу эти строки. Любая кампания Givenchy и шоу останавливали мое сердце от волнения. Не видела, чтобы кто-то работал с такой же любовью к искусству, дизайну и моде. Ты гений нашего поколения, и я очень горжусь нашей дружбой. Для тебя начинается новая глава, которую я с волнением жду. Люблю тебя, брат. Для меня ты источник вдохновения и много чего еще. Желаю только успеха тебе и @givenchyofficial,– написала модель в Instagram».

Другая любимица дизайнера, Ирина Шейк тоже не осталась в стороне от произошедшего и нашла, что рассказать про друга в соцсети: «После многих лет в индустрии возник удивительный человек, который первым пригласил меня участвовать в показе высокой моды (спасибо Карин Ройтфельд за то, что познакомила нас). С того самого дня я влюбилась в этого особенного, талантливого и веселого мужчину. Спасибо за то, что делаешь меня частью нашей банды. А теперь я лучше перестану писать и побегу в магазин, чтобы купить некоторые вещи Givenchy».