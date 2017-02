Джиджи Хадид создала совместную коллекцию одежды с брендом Tommy Hilfiger и снялась в ее рекламной кампании. Эта коллаборация может показаться рядовым событием в мире моды, если не знать о том, как начинались отношения дизайнера и модели.

Осенью 2015 года Джиджи вместе со своей сестрой Беллой приняла участие в показе Tommy Hilfiger в Нью-Йорке. Чтобы выпустить моделей на подиум, Томми пришлось вступить в конфликт с кастинг-директором собственного бренда, который считал фигуры сестер слишком неформатными. «Увидев Джиджи, наш кастинг-директор сказал: "Она не очень подходит, потому что у нее недостаточно высокий рост и она не так худа, как другие девушки". В итоге мы пошли на компромисс, и выход Джиджи стал хитом», - рассказал дизайнер.

После этого в конце 2015 года Tommy Hilfiger объявил девушку амбассадором бренда. Согласно контракту, модель должна стать не просто лицом марки, но и разработать для нее коллекцию одежды. Впоследствии Джиджи представила новый парфюм и выпустила именную капсулу, которая была молниеносно распродана после поступления в магазины. После такого оглушительного успеха американский бренд решил продолжить сотрудничество с моделью в новом сезоне.

Вдохновением для второй совместной коллекции послужила солнечная Калифорния и хиппи-культура. В частности, событие 1967 года, когда сразу тысячи хиппи собрались в одном из кварталов Сан-Франциско, чтобы праздновать любовь, свободу и равенство. То лето было обозначено в истории как «Лето любви».

В капсуле «Summer of Love» представлено множество элементов хиппи-культуры того времени: брюки-клеш, обилие денима, яркие оттенки, летние сарафаны, полосатые купальники, футболки с оптимистичными надписями, цветочные принты, цыганские платья и, разумеется, платформы. Нельзя не упомянуть, что поклонникам представилась возможность проголосовать за отдельные вещи из новой линии.

«Благодаря своему неповторимому стилю, оригинальности и оптимизму Джиджи наилучшим образом олицетворяет бренд Tommy Hilfiger. Она удивляет и вдохновляет наших поклонников своим неповторимым отношением к моде и жизни. Мы получили огромное удовольствие, работая над первой совместной коллекцией, а в коллекции весна-лето 2017 мы по-новому обыграем наши бестселлеры. Мы сочетали элементы калифорнийского стиля жизни Джиджи, наполненного атмосферой музыкальных фестивалей, с повседневным стильным образом, являющимся основным модным трендом этого сезона», - отметил Томми Хилфигер.

Все вещи будут представлены 8 февраля в Лос-Анджелесе. Бренд во второй раз проведет шоу в соответствии с концепцией see now - buy now: понравившиеся наряды можно будет приобрести во время трансляции при помощи Facebook Messenger, а также в бутиках и на сайте бренда сразу после показа.