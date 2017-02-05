В этом году Зак Позен празднует 15-летний юбилей своего бренда. В честь этого события 36-летний дизайнер решил отказаться от традиционного показа и пригласил всех на фотовыставку новой коллекции, открывающую свои двери 14 февраля в Tribeca студии. Именно здесь американец трудился 13 лет до того, пока Zac Posen не получил всемирную известность, позволившую перевести его штаб-квартиру в центр Манхеттена. А сейчас дизайнер выбрал это место для того, чтобы представить гостям юбилейную коллекцию, посвященную 15-летию именного Дома. Художественная студия по адресу 13−17 Лэйт-стрит в Сохо раньше принадлежала отцу дизайнера, что символически замыкает круг истории: «Я не снимал здесь со времён своего первого лукбука. Для меня это очень важное место, дающее старт и вызывающее невероятное чувство уважения».

Отказ от стандартного показа объясняется желанием дизайнера отметить юбилей своего бренда в более чувственной и эмоциональной обстановке. Фотографом коллекции выступила Ванина Сорренти, запечатлевшая любимых муз Позена: Коко Роша, Джордан Данн, Карли Клосс, Линдси Виксон и других моделей - в платьях из коллекции Zac Posen осень-зима 2017. Зак уверен: «Фотография способна передать более мощные эмоции, чем дает десятиминутный показ, а о возможности подробно рассмотреть детали и говорить нечего».

Дизайнер будет придерживаться нового формата и в следующих сезонах: «Когда я начинал 15 лет назад, в индустрии действовали совсем другие правила. Но мода не стоит на месте. Она эволюционирует. И дизайнеры тоже. Сегодня я хочу представить вещи в совершенно новом, лучшем свете».

Фотовыставка, которая откроется 14 февраля, - лишь начало насыщенного для Позена года: после череды юбилейных торжеств мир увидит документальный фильм о жизни и творчестве дизайнера под названием «Дом Z», а к осени будет готова и его первая кулинарная книга.