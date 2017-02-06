Встав у руля Calvin Klein летом прошлого года, бельгийский дизайнер Раф Симонс, судя по всему, намерен действовать решительно. Еще не успел он показать первую коллекцию для американского бренда от своего имени на подиуме, как принялся за реформирование модного Дома. Судите сами: сначала из Instagram марки исчезли все ранее опубликованные фото, затем дизайнер объявил о запуске линии By Appontment, которая будет заниматься созданием вечерних нарядов уровня haute couture, поскольку «Calvin Klein - это не только про джинсы и удобную повседневную одежду», а на днях стало известно, что Симонс посягнул на святое: логотип бренда.

Узнаваемое и, можно сказать, легендарное написание лейбла, которое в 90-х было прославлено благодаря соблазнительным фото Кейт Мосс, претерпело значительную метаморфозу. Теперь все буквы в названии стали прописными и приобрели более округлые очертания, а расстояние между ними сократилось. Впрочем, минимализм, прописанный в ДНК марки и стиле самого креативного директора, остался.

Calvin Klein показал обновленный логотип в Instagram. В подписи к посту значится, что это «возвращение к оригинальному духу бренда», а также «ода создателю марки и его главным ценностям». Разработкой шрифта занимался британский арт-директор и графический дизайнер Питер Сэвилл. Он известен своими обложками для альбомов Joy Division и New Order, любимых групп Рафа Симонса.

Похожие реформаторские методы продемонстрировал некогда Эди Слиман сразу после вступления в должность креативного директора Yves Saint Laurent. Правда, коллега Симонса по цеху был еще более категоричен: он не только изменил традиционный логотип бренда, но и он убрал из лейбла имя отца-основателя, вернув Дому название, данное ему самим Сен-Лораном. Однако выслушать за свою дерзость Слиману тогда пришлось немало.

Интересно, как поклонники Calvin Klein отреагируют на действия нового креативного директора? Какие еще сюрпризы есть в запасе у бельгийца, все скоро узнают на показе марки в рамках Недели моды в Нью-Йорке, стартующей 9 февраля.