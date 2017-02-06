Рэпер и по совместительству дизайнер Канье Уэст сейчас погружен в труды: он не только готовит новую, пятую по счету коллекцию Yeezy к показу на Неделе моды в Нью-Йорке, так еще и вместе с Ким Кардашьян запускает официальную линию одежды для детей.

Эту новость супруги анонсировали в Snapchat, выложив снимок своей 3-летней дочери Норт в вещах из первой коллекции. Юная звезда street-style, несмотря на свой ранний возраст, мастерски носит не только платья Givenchy и юбки Balmain, но и худи-шорты-майки в исполнении родителя. В Нью-Йорке девочка продемонстрировала образ из дебютной детской линии Кардашьян-Уэст: неоновое платье с глухим воротом, расшитое пайетками, и дубленку с капюшоном в тон. Этот наряд дополнили кеды Vans и белые высокие носки. Гордая Ким подписала фото: «Мама и папа готовят детскую коллекцию, и вот первые модели. Норти выбирала ткань и цвета». Кстати, куртка выглядит как миниатюрная версия той, что была в коллекции Yeezy 4, представленной в прошлом сезоне.

Надо отметить, Канье уже давно собирается запустить детский лейбл, но, вероятно, из-за финансовых трудностей никак не может воплотить эту идею в жизнь. Хотя еще в 2016 году рэпер говорил, что уже работает над новой линией, а Ким в том же Snapchat показала несколько вещей с логотипом Calabasas, которые впоследствии оказались очередной линейкой adidas. А прошлым летом супруги обещали выпустить детскую версию кроссовок Adidas Yeezy Boost, но обувь так и не появилась в продаже.

Как долго поклонникам семейного стиля Кардашьян-Уэст придется томиться в ожидании детского лейбла, пока остается загадкой, но все тизеры неизменно сообщают: «Скоро».