В октябре прошлого года в сеть попали кадры со съемок рекламной кампании Dolce&Gabbana весна-лето 2017. Спустя три месяца бренд опубликовал весь кампейн, звездами которого стали популярные во всем мире миллениалы - Доменико Дольче и Стефано Габбана подхватили одну из последних тенденций своих коллег и пригласили представлять новую коллекцию молодых знаменитостей.

Главными героями стали звезды социальных сетей, многим из которых еще не исполнилось и 18 лет. Среди них – 20-летняя певица и актриса Зендая (исполнительница главной женской роли в новом фильме про Человека-Паука), 22-летний блогер Кэмерон Даллас, недавно ставший лицом Calvin Klein Underwear, 17-летний сын Синди Кроуфорд - Пресли Гербер, 20-летний сын Памелы Андерсон - Брендон Томас Ли, 20-летний сын Джуда Лоу - Рафферти, 21-летний сын Дэниела Дэй-Льюиса - Гэбриэл-Кейн, 19-летний Лука Саббат, 17-летняя певица Соня Бен Аммар и одна из самых юных моделей, появившихся на обложке Vogue, 15-летняя Тилан Блондо.

Съемки весенне-летней кампании Dolce&Gabbana прошли на побережье Капри в традиционной для бренда семейной стилистике. В кадре молодые люди едят пасту, играют на музыкальных инструментах, танцуют на набережной и узких итальянских улочках. Локального колорита снимкам добавляют повара, официанты, музыканты и продавцы с сувенирами. Фотографом рекламной кампании выступил Франко Паджетти.