После завершения «Трилогии Оушена» создатели решили сосредоточиться на сюжетном спин-оффе, посвященном исключительно подругам главного героя. Премьера «Восьми подруг Оушена» запланирована на 8 июня 2018 года, и режиссер Гэри Росс не перестает радовать поклонников легендарной истории новостями о звездах экранов и камео-ролях модных инсайдеров, которые появятся в картине.

Так, по сообщениям Page Six, в фильме примет участие главный редактор американского Vogue Анна Винтур. Такое решение кажется логичным: ведь события картины будут происходить во время ежегодного бала Met Gala, организацией которого занимается Винтур.

По информации источников, авторы фильма в точности cкопируют это мероприятие для ключевого эпизода: помимо восьми обаятельных преступниц в исполнении Рианны, Энн Хэтэуэй, Сандры Буллок, Кейт Бланшетт, Хелены Бонем Картер, Минди Калинг, Сары Полсон и Awkwafina, на торжественном приеме в роли самих себя появятся Александр Вэнг, Зак Позен, Джаред Лето, Хлоя Севиньи, Дерек Бласберг, Дакота Джонсон, Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер. Гости будут одеты в бриллианты Cartier и наряды из последних коллекций Gucci и Valentino. Похоже, фильм стоит посмотреть хотя бы ради одной этой сцены.

Ранее сообщалось, что в фильме также примет участие комик Джеймс Корден, а роль главного злодея исполнит актер Дэмиэн Льюис, известный по сериалу «Родина».