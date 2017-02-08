Весенне-летнюю коллекцию для Balenciaga Демна Гвасалия посвятил фетишу, главным проявлением которого стали спандекс и латекс – два материала, которые дизайнер использовал при создании большинства своих моделей. Гвасалия откровенно назвал их фетишем, проводя параллель с Кристобалем Баленсиагой, который в свое время увлекался взаимоотношениями человеческого тела и ткани.

Продолжить изучать эту тему, заданную в рамках Недели моды в Париже, команда Balenciaga решила на театральных подмостках - пусть и импровизированных. Снимать рекламную кампанию доверили британке Харли Вейр: в ее объективе модели позируют на фоне тяжелых насыщенно-красных или приглушенно-розовых драпированных тканей, напоминающих портьеры. Все они одеты в успевшие стать хитами гамаши-ботфорты кислотных сиреневого, розового и красного оттенков, а также свободные пиджаки в клетку с гипертрофированными плечами, блузы с драпировками и черные лайковые плащи с капюшоном.

Стилистом съемки, как и следовало ожидать, выступила правая рука Демны Гвасалии - Лотта Волкова, которая превратила ностальгию по постперестроечным временам в главный модный тренд. Именно она разрабатывала рекламные кампании и съемки для Vetements и Гоши Рубчинского и ввела в моду стиль уличных подростков. А главными героинями кампании стали модели самых разных эшелонов: от только начинающей покорять подиумы Амандин Ренард до темнокожей музы всех уважающих себя дизайнеров Алек Век, а также ливанская актриса Карла Дахер и нью-йоркская художница Элиза Дуглас – обе, к слову, принимали участие и в октябрьском шоу.