Бренд H&M продолжает настаивать на том, что одежда из экологичных материалов может быть очень красивой, нарядной и вполне доступной каждому человеку. Шведская компания активно развивает свою премиальную линию Conscious Exclusive, которая была создана несколько лет назад в рамках перехода к природоохранной стратегии развития моды. Уже сегодня одна пятая всех продуктов H&M изготавливается из переработанных материалов, а к 2020 году органическим должен стать весь используемый компанией хлопок.

В этом году лицом линии H&M Conscious Exclusive стала 34-летняя российская супермодель и филантроп Наталья Водянова. «Я горжусь тем, что стану частью кампании. Очень увлекательно наблюдать за появлением новых экологичных материалов, которые использованы в этой коллекции - они обещают нам более экологичное будущее в мире моды», - рассказала модель.

Ключевой элемент коллекции - воздушное пудрово-розовое вечернее платье со струящейся плиссировкой из переработанного материала Bionic. Это полиэстер, изготовленный из собранных и переработанных отходов с береговой линии, то есть выброшенных на пляже и оставленных в лодках пластиковых бутылок. Трудно себе это представить, глядя на похожую на фею Наталью в промовидео к коллекции.

Помимо линейки для женщин и нестрогой деловой одежды для мужчин в Conscious Exclusive впервые войдут детские вещи, сумки-сетки, а также созданные на основе органических масел ароматы. Коллекция появится в 160 магазинах сети по всему миру и онлайн с 20-го апреля.

«Для команды дизайнеров H&M коллекция Conscious Exclusive в этом году стала шансом реализовать мечты и создать вещи одновременно нестандартные и прекрасные. Мы рады возможности продемонстрировать огромный потенциал экологичных материалов», - рассказала Пернилла Волфарт, руководитель направления дизайна и креативный директор бренда.