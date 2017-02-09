На прошлых выходных подтвердились слухи об уходе Риккардо Тиши из Givenchy, где дизайнер проработал 12 лет. Представители бренда не стали комментировать, кто придет ему на смену. Тем не менее, в прессе сразу же стали обсуждать дальнейшую судьбу самого Тиши и вероятного кандидата на его позицию. Пока что большинство журналистов уверены в том, что Риккардо перейдет в итальянский Дом Versace под руководство давней подруги Донателлы Версаче. А его место в Givenchy с большой вероятностью прочат Вирджилу Абло, основателю марки Off-White и арт-директору Канье Уэста.

Сам Абло, как, впрочем, и пресс-служба Givenchy, слухи пока не подтвердил, но в очередной раз напомнил о заявлении, которое сделал в интервью WWD в прошлом году: «Мое направление - развивать и создавать что-то принципиально новое в рамках модной индустрии, используя свой проект как объект исследования на тему того, как вдохнуть новую жизнь в люксовый бренд».

Что ж, в таком случае кандидатура Абло и правда представляется идеальной и как нельзя лучше вписывается в концепцию привлечения «новой крови» во главу марок с историей, превратившуюся в последние сезоны в главную тенденцию fashion-индустрии (чего стоит один только дуэт Balenciaga и Демны Гвасалия).

Вирджил Абло начал заниматься модой всего несколько лет назад, но практически сразу завоевал большую популярность у поклонников уличной моды. А в позапрошлом году Off-White вошел в список финалистов LVMH Prize в номинации «Молодые таланты», где боролся за первое место наряду с Vetements и Y/Project. Кроме того, в арсенале дизайнера сотрудничество с самим Тиши, вместе с которым Абло работал над обложкой совместного альбома Канье Уэста и Jay-Z «Watch the Throne».