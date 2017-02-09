Только fashion-общественность отошла от новости, что Риккардо Тиши покинул пост креативного директора Givenchy, который он занимал на протяжении 12 лет, как дизайнер вновь дал о себе знать, анонсировав новую коллекцию в коллаборации с Nike - к слову, четвертую по счету.

Если для своего дебюта итальянец преобразил Air Force, то на этот раз в центре внимания оказалась культовые высокие кроссовки Dunk Lux High. Видимо из уважения к возрасту модели (в прошлом году она отметила собственное тридцатилетие), Тиши не стал выдумывать ничего кардинально нового, оставив минималистичный дизайн нетронутым и разве что увеличив размер знаменитого «росчерка» Nike. Версия NikeLab Dunk Lux Chukka x RT будет доступна в трех цветах – черном с белым лого, белом с черным и белом с красным. Жители Нью-Йорка смогут приобрести кроссовки авторства Тиши с 10 февраля. А с 23 февраля они появятся в продаже по всему миру.

Коллаборация с Nike – то, что можно было вполне ожидать от Тиши, чье увлечение спортивной тематикой стало притчей во языцех: дизайнер ни на секунду не расстается со своими Air Force 1s, а для демонстрации коллекций даже предпочитал подиуму баскетбольную площадку.

Лицом линии стала любимая муза дизайнера - 20-летняя Белла Хадид, с которой Тиши связывают давние дружеские отношения. На черно-белом кадре, который девушка опубликовала в своем Instagram, она сидит на коленях у Риккардо: правда, без провокации не обошлось - на модели нет брюк. На днях Хадид поделилась с фолловерами и другими не менее эпатажными снимками из фотосессии для журнала Love. Здесь Белла тоже решила не отступать от полуобнаженной тематики, согласившись позировать в нижнем белье.