Отказавшись от участия в Нью-Йоркской неделе моды, Томми Хилфигер пригласил гостей показа весенне-летней коллекции в Лос-Анджелес. Второй сезон подряд дизайнер прибегает к формату see now - buy now, предоставляя зрителям возможность увидеть прямую трансляцию шоу и уже во время просмотра приобретать понравившиеся вещи.

Кроме того, Tommy Hilfiger в очередной раз провел показ в формате масштабного городского праздника. Если в сентябре в Нью-Йорке специально отстроили огромный парк развлечений с праздничной иллюминацией, сладкой ватой и хот-догами, то на этот раз Томми Хилфигер и его главная муза - амбассадор бренда и соавтор новой коллекций Джиджи Хадид - принимали гостей в так называемом Tommy Land – на импровизированном музыкальном фестивале в формате Коачеллы с огромной сценой, палатками с едой и аттракционами в центре Venice Beach.

Свое весенне-летнее шоу дизайнер решил устроить на Западном побережье не просто так – с самого начала коллаборации с Джиджи стиль марки начал уходить все дальше от традиционной эстетики преппи элитных школ и приближаться к расслабленным калифорнийским образам. Так и новая коллекция представляет собой не то упражнение на тему цветной графики, не то фантазию на тему Дикого Запада.

Разумеется, главными звездами шоу стали сестры Хадид. Честь закрывать шоу предсказуемо выпала Джиджи. Среди других моделей, продефилировавших в этот вечер перед собравшимися гостями, оказались Джоан Смоллс, Хейли Болдуин, Стелла Максвелл, Сара Сампайо и другие представительницы «ангельской» команды Victoria's Secret. Закончился показ потрясающим выступлением Ферджи, которая окончательно погрузила присутствоваших в атмосферу музыкального фестиваля.

А гостей показа, надо сказать, было ого-го-го! За представлением на подиуме наблюдали не только родственники и друзья манекенщиц (Джиджи и Беллу, например, поддерживали мать Йоланда и отец Мохаммед), но и звезды: Леди Гага, Джерри Холл с дочерью Элизабет Джаггер, Крис Дженнер, Рэйчел Зое, Льюс Хэмилтон и многие другие. Конечно, не обошлось и без отпрысков знаменитых семей, которые давно дружат с маркой: Кайя и Пресли Гербер, сыновья Памелы Андерсон Брэндон и Дилан, Лаки Блю Смит, София Ричи и другие тоже были тут как тут. В Нью-Йорке о таком звездном десанте Tommy Hilfiger мог только мечтать!