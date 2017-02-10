1 марта на Неделе моды в Париже шведский бренд H&M традиционно представит новую коллекцию свей премиальной линии Studio. Но не будущего сезона осень-зима 2017/2018, а наступившего весна-лето 2017. Марка, привыкшая быть в авангарде моды, присоединяется к набирающему обороты в индустрии движению «see now, buy now» (увидел – купил). Более того, на подиуме будет представлена как женская, так и мужскаялинии. Все вещи поступят в продажу в интернет-магазине бренда сразу после шоу, а на следующий день – в сети магазинов.

«Это новая эра в модной индустрии, и нам не терпится попробовать в работе этот новый потрясающий формат. Мы хотели бы разделить этот момент со своими покупателями, поэтому показ будет транслироваться в режиме реального времени на нашем сайте hm.com. Мы надеемся, нашим покупателям понравится показ и вдохновит их на создание собственного уникального стиля», - рассказала Пернилла Вольфарт, руководитель отдела дизайна и креативный директор H&M.

Конечно, для масс-маркет-гиганта H&M начинать продажи сразу после показа не впервой. Их громкие коллаборации: c Marni, Balmain, Kenzo - запускались именно в таком режиме, создавая необыкновенный ажиотаж и давки в магазинах.

Пока же руководство марки опубликовало лукбук с главными предметами из коллекции нового сезона. Судя по всему, в ней много интересного: полосатый костюм пижамного фасона, летние платья и блузки в рюшах с викторианскими воротниками, красивые минималистичные бабуши и сандалии, шорты с вышивкой, бомберы из суперлегкого нейлона, простые брюки и майки. Цветовая гамма – лаконичная: черный и белый с редкими вставками фуксии и оранжевого. Кроме собственно одежды, в коллекцию вошли обувь и аксессуары: сандалии с ремешками на щиколотках, кожаные мюли и повязки на голову. Ждем начала марта.