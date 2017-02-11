Стартовавшая в Нью-Йорке Неделя моды набирает обороты. Пока главные игроки американского модного рынка только готовятся к своим показам, все внимание оказалось приковано к шоу La Perla – новую коллекцию для итальянского бренда представила преемница его основательницы Ады Мазотти - креативный директор Джулия Хаарт. Дизайнер сделала ставку на сложный сет-дизайн и звездный состав моделей.

Основным вдохновением для нее стала Великобритания, а в особенности английские сады, отличающиеся от континентальных буйством форм и изобилием цветов. От роскошной листвы прерафаэлитского художника Альма-Тадемы до американского модернизма Джорджии О'Кифф и натюрмортов Рашель Рюйш - в работе над коллекцией Джулия Хаарт обратилась к художникам барокко и прерафаэлитам.

«Я не люблю, когда мне говорят, куда идти и что делать, - рассказала дизайнер. - Поэтому-то я и выбрала английский сад в качестве основной темы моей коллекции - как отличный пример необузданной природы, усмиренной человеком». Британские мотивы этим не ограничились: многие модели выходили на подиум в твидовых жакетах или черных вуалях в сеточку, напоминающих о классическом стиле английского загородного поместья.

Оформление показа La Perla может получить звание лучшего среди всех декораций модных шоу Нью-Йорка. Пространство выставочного центра SIR Stage37 было разделено на шесть разных блоков в виде отдельных комнат и балкона, декорированного крупными цветами и картинами, и подиум, напоминающий дорожку сада. По словам Хаарт, флора страны Туманного Альбиона как нельзя лучше подходит для объяснения ее главной мысли - нонконформизм в женственности.

Но все-таки в большей степени шоу привлеко внимание потрясающим кастингом моделей. В этом году бал правили 46-летняя Наоми Кэмпбелл, открывшая показ в темно-синем платье-комбинации с кружевными вставками и твидовом пальто в тон, и 21-летняя Кендалл Дженнер, продефилировавшая последней в прозрачном платье, усыпанном каменьями и белыми бусинами. На «аперитив» выступили манекенщицы не менее знаменитые: Джоан Смоллс, Саша Пивоварова, Джордан Данн, Линдси Виксон, Лю Вэнь, Изабели Фонтана и Стелла Максвелл.

Судя по положительной реакции критиков, Джулии Хаарт удалось укрепить свою позицию креативного директора. Это всего лишь вторая коллекция дизайнера для La Perla, а об успешной интерпретации нижнего белья в бельевой стиль говорят уже по всему миру: «Я хочу, чтобы люди перестали сравнивать бренд La Perla с Victoria's Secret. В отличие от них мы не стремимся угодить каждой женщине, мы создаем совершенно иную идеологию, и я намерена поднять марку на новый уровень».

Идея трактовки нижнего белья как части повседневного гардероба получила свое воплощение в коротких платьях на тонких бретелях, нарядах невесомого кружева, зауженных брюках из легкой ткани и приталенных пиджаках, вдохновленных пеньюарами и будуарным стилем.