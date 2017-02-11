2 августа 2016 года американский бренд Calvin Klein официально подтвердил информацию о назначении Рафа Симонса на должность креативного директора. Напомним, что ранее этот пост занимал Франциско Коста, который покинул модный Дом в апреле 2016 года вместе с креативным директором мужской линии Итало Дзуккелли.

«Раф модернизировал и сформировал моду в том виде, в каком мы видим ее сегодня, и под его руководством Calvin Klein еще больше укрепит свои позиции как ведущий мировой lifestyle-бренд», - заявил тогда генеральный директор компании Calvin Klein Стив Шиффман.

Спустя месяц после назначения Симонса команда бренда сообщила, что показ женской весенне-летней коллекции, который должен был состоятся 15 сентября в рамках Недели моды в Нью-Йорке, отменен. И, наконец, спустя полгода бельгийский дизайнер продемонстрировал дебютную коллекцию для Calvin Klein огромному числу своих почитателей.

«Каждая модель – это заявление, будь это ковбойские сапоги, подкладка с графическим принтом, сверкающий пояс или воздушные перья. Идея коллекции в том, что у каждого из нас свои представления о стиле, мы разные, но нам всем есть, что сказать», - так на бекстейдже Раф Симонс объяснял главную идею показа. В 64 образа коллекции дизайнер умудрился вместить все то, с чем у большинства ассоциируется трудно переводимое на русский язык понятие «americana». Локацией для показа стала инсталляция из свисающей с потолка мебели, сделанная любимым художником Симонса Руби Стерлингом.

С первых минут шоу, когда модели вышли на подиум под детскую кавер-версию песни Дэвида Боу «This is not America», было ясно, что дизайнер переехал в США для того, чтобы говорить об этой стране и ее проблемах. Далее по списку: «Midnight Cowboy» Джона Барри, баллада о подростковых самоубийствах «Suicide Underground» группы Air и все в таком духе.

И в Jil Sander, и в Dior Раф дал ясно понять, что он всегда очень бережно относится к эстетическим кодам вверенного ему бренда. Calvin Klein – не исключение. Новая коллекция осень-зима 2017 буквально дышит американскими архетипами. Главное в ней - это прямой крой: идеально сшитые брючные костюмы унисекс и джинсовый total look как дань классическому ассортименту Calvin Klein и минималистичные пальто прямого кроя. Cтрогие мужские образы дизайнер разбавил яркими зеленым и красным цветами, а для женщин предложил контрастные накладные карманы на деловых блузах. Не обошлось и без откровенных прозрачных платьев и топов, юбок с американским флагом, рубашек в духе конструктивизма, а также покрытых виниловой пленкой тренчей, которые Симонс предлагает надевать на голое тело. В коллекции преобладают яркие оттенки желтого, синего, фиолетового, алого и темно-зеленого.

После ухода из Dior по Рафу Симонсу скучали все. Поэтому на его дебют в Нью-Йорке собралась целая команда знаменитостей: Гвинет Пэлтроу, Джулианна Мур, Сара Джессика Паркер, Анна Винтур, Амбер Валлетта, Лорен Хаттон, София Коппола, Алекса Чанг, Кейт Босуорт, Наоми Харрис, звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун, рэпер A$AP Rocky, Аштон Сандерс, Диана фон Фюрстенберг и многие другие.

Вывод один: Раф Симонс на 100% переосмыслил американский дух Calvin Klein и открыл новую страницу в истории легендарного бренда. Теперь марка ассоциируется с юной творческой Америкой, которая не боится быть в авангарде и заявлять о себе, а мода является для нее одним из инструментов самовыражения.