Для Jason Wu показ коллекции осень-зима 2017/2018 стал очень важным событием – в этом году Джейсон празднует 10-летнюю годовщину со дня основания своей марки. Сегодня его уже никто не считает, как вначале, дизайнером одного платья. Хотя практически ни одно упоминание о канадце тайваньского происхождения все равно не обходится без ссылки на то самое белое шифоновое платье, в которое тогда еще 26-летний Ву одел Мишель Обаму для первого инаугурационного бала в 2009 году. Кроме того, сегодня в портфолио выпускника Parsons фигурирует другая громкая величина - Boss Woman, где четыре года назад Джейсон дебютировал в качестве креативного директора.

Работа на легендарный бренд не навредила собственным коллекциям Jason Wu. Объясняется это легко: и в первом, и во втором случае Ву идет одной дорогой – ищет баланс между традиционной жесткой геометрией и плавной женственностью. И если в Boss верх берет первая как дань традициям бренда, то в Jason Wu - всегда вторая.

Дизайнер никогда не преследует цели создать что-либо провокационное и эпатажное. Его коллекции привлекают внимание своей изящностью, утонченностью и элегантностью, а о самом Ву говорят, как о «мужчине, понимающем, чего хотят женщины». Коллекцию осень-зима 2017/2018 он поделил на две части: повседневные образы и вечерние наряды. Открытые плечи, легкий полупрозрачные ткани, рюши, цветной бархат и повязанные на лодыжках банты – по традиции все в великолепном исполнении.

Местом проведения шоу Джейсон выбрал отель St. Regis Hotel, где в 2010 году прошел один из самых крупных показов дизайнера, принесший ему мировую известность. За кулисами модельер отметил, что для него очень символично вновь оказаться в этом месте, где он чувствует себя невероятно комфортно. Поздравить дизайнера с юбилеем пришли его верные поклонницы: Адриана Лима, Диана Крюгер, Эмили Ратажковски и не только.