Вслед за громким показом Calvin Klein, бурные аплодисменты раздались в сторону Jeremy Scott. Как и предвещалось, Неделя моды в Нью-Йорке в этом сезоне приняла политический оборот. Первый шаг в эту сторону сделал Джереми Скотта со показом-протестом против принципов и взглядов Дональда Трампа: свой яростный тон дизайнер умело продемонстрировал, напечатав номера конгрессменов на обратной стороне футболок и майек.

Коллекция Jeremy Scott осень-зима 2017/18 получилась откровенно кричащей – и не зря: по словам дизайнера, он посвятил ее свободе выбора и свободе действий. Здесь были блестящие золотые брюки, крупные винтажные горохи, разноцветные полосы, рваные джинсы, жакет из голубых перьев, вельветовые ярко-сиреневые и розовые штаны, сапоги ниже колена, экстравагантные принты и топы в крупную сетку - вещи непростые, но вполне вписывающиеся в гардероб средней степени эксцентричности.

Пожалуй, только Джереми Скотт умеет, смешав в своей коллекции религию и секс, получить на выходе не поучительно-нравственное, а весёлое и яркое шоу. «As Seen on TV» - гласила надпись на одном из топов. И действительно, показ был похож на быстрый просмотр телевизора: рок и поп, барокко и 80-е, леопардовый принт и мультфильмы, боа и парки - всё смешалось и перевернулось с ног на голову.

На вещи Скотт поместил изображения Майкла Джексона, Мэрилин Монро и Элвиса Пресли, таким образом намекая, что не стоит создавать себе кумиров. Но особое внимание у присутствующих вызвали портреты Иисуса и Марии с младенцем в поп-арт-стилистике. Они украшали яркие топы, футболки, джинсы, куртки и даже сапоги. Вряд ли дизайнер решил таким способом продемонстрировать свое пренебрежение к христианству. Глядя на всю коллекцию в целом, можно предположить, что Джереми Скотт раздумывал над местом человека в этом мире: в конце концов, он уже превратил картонный конверт McDonald's с картошкой фри в самую дорогую сумку сезона, оживил куклу Барби, а в бутылку с чистящим средством налил дорогой парфюм. Так почему бы не нашить Божий лик на косуху и не продать за дорого? Главный посыл Jeremy Scott довольно прост: раз хочу - значит буду.