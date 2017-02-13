В этом сезоне Александр Вэнг решил поддержать тренд на открытые показы, предложив своим гостям выбрать любое место, которое придется им по душе или, как минимум, будет свободно. Под конец очередного дня Нью-Йоркской недели моды дизайнер пригласил гостей в заброшенное историческое здание на углу Бродвея и 146-й улицы – RKO Hamilton Theatre.

Показ коллекция Alexander Wang осень-зима 2017/18 прошел под лозунгом «no afterparty». Чтобы никто не сомневался, Вэнг даже написал это на капроновых чулках, в которых выпустил моделей на подиум, и у себя на футболке, а хештег #noafterparty несколько дней сопровождал все посты бренда в Instagram. На деле этот посыл оказался своеобразной иронией - дизайнер и превратил сам показ, прошедший под знаком рейверского духа, в настоящую рок-тусовку. Гостей ждал Dj-сет музыканта и хип-хоп продюсера Metro Boomin, подиум стал площадкой для клубных вечеринок, а модели – главными звездами танцпола.

Александр Вэнг всегда любил черный цвет, а следующей осенью и зимой он предлагает заполнить гардероб одеждой исключительно этого оттенка. Кожаные мини-шорты и легинсы, свитшоты, платья из сетки облегающие комбинезоны и джинсовые куртки – все черное с серым и проблесками металлизированного декора. Редким исключением стали лишь клетчатые брючные костюмы, темные джинсы и единственный белый топ. По обыкновению брутальные, андрогинные образы смягчили оборки, воланы, приталенный силуэт и V-образные вырезы - и здесь Вэнг остался верен себе. Свежий прием, на который стоит обратить внимание, - бахрома на рубашках и пальто в ковбойском духе. Образы традиционно завершают небрежно распущенные волосы, черная подводка и полупрозрачные колготки.

Черный цвет - базовый для Alexander Wang, к нему он обращается из сезона в сезон, но никогда не повторяется: вчерашний показ не был связан ни с авангардной готикой, ни с панк-роком. Total black стал соединяющим звеном разных эстетических форм 90-х: минимализма, гранжа и дорогого гламура. Эксперименты Вэнга затронули по большому счету только детали, как накидка-свитшот на первом образе, «леопардовые» легинсы в сеточку или меховые унты в финале показа, которые имеют все шансы стать настоящим must-have следующего сезона.

На подиуме появились музы дизайнера: модели Белла Хадид и Кендалл Дженнер, чьи лица в этом сезоне, по всей видимости, будут мелькать чаще обычного, а также Кэтрин МакНил, Ханна Габи Одиль и Анна Эверс. А наблюдали за происходящим Кайли Дженнер с Тайгой, Зои Кравиц, София Ричи и Бруклин Бекхэм.