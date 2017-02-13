Очередной день Нью-Йоркской недели моды открыла Виктория Бекхэм, за коллекциями именного бренда которой - Victoria Beckham - наблюдать от сезона к сезону все интереснее. Впрочем так же, как и за самой Вики: никогда не претендовавшая на звание гения дизайна, за последние несколько лет британка проделала невероятную работу над собой, которая нашла отражение и ее коллекциях. Начав с облегающих платьев-футляров и неудобоваримых шпилек, Бекхэм пришла к расслабленной женственности и стиранию гендерных границ. Такой подход не мог не сработать и попал прямо в точку.

В fashion-индустрии Викторию уважают за то, что она смело комбинирует модные тренды, оставаясь при этом верной своему элегантному и уникальному стилю. Новая коллекция осень-зима 2017/18, получившая негласное название «Вступая в джентельменский клуб», напомнила гостям об эмансипации гендера в гардеробе представительниц слабого пола. «Эта коллекция - о свободе, уверенности, силе и оптимизме. Одежда для реальной жизни и реальной женщины», - рассказала сама дизайнер.

И действительно все представленные на подиуме вещи идеально вписываются в современный гардероб. Жакеты с мужского плеча, объемные свитера, двубортное пальто и «тяжелые» сапоги уравновешиваются легкими тканями, платьями с ассиметричным подолом, шифоновыми юбками и приталенным силуэтом. Сочетание грубых материалов с легкими требует особой сноровки, в этом случае важно соблюдать пропорции, крой и детали изделия.

В этой коллекции отчетливо видна эволюция Виктории как дизайнера: она и сама сегодня предпочитает свободный крой и палитру джентльменских клубов, от синего до бордового. Правда, на показе не было ее любимых каблуков и шпилек. Но в этом-то вся суть: современная женщина не равняется на икон и создает свои образы сама. Дизайнер все громче заявляет о том, что одежда – не самоцель, а лишь средство защиты и самовыражения. Пожалуй, показ Victoria Beckham осень-зима 2017/18 лучше всего ответил на волнующих многих вопрос, почему миссис Бекхэм получит орден офицера Британской империи за заслуги в области моды.