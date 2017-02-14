В своей осенней коллекции Джозеф Альтузарра обратился к пьесе Уильяма Шекспира «Макбет» и поставил в подзаголовок к ней бессмертную цитату: «Чтоб время обмануть, пусть дышат лаской, твои глаза и речь: цветком невинным, ты выгляди, но будь под ним змеей». Чтобы вдохновиться на работу, дизайнер долгое время рассматривал картины ранней эпохи Возрождения. «Это было время, когда люди особенно стали интересоваться своим внешним видом», - объяснил Альтузарра. На мудборде показа красовались фламандо-голландская и немецкая живопись и ее звезды ‎Ян ван Эйк, Питер Брейгель, ‎Робер Кампен и Ганс Мемлинг.

Четыре десятка леди Макбет с бледными по-средневековому лицами шли по подиуму вокруг огромных валунов, покрытых мхом, под музыку французского композитора Пьера-Андре Атане. Все это как нельзя лучше оттеняло одежду: стеганые украшенные жемчужинами и галунами атласные пальто в сочетании с мотоциклетными кожаными брюками, цветочные платья с тяжелой вышивкой, кейпы с узорными петлями, норковые шубы и пелерины, бархатные жакеты с имитацией корсетной шнуровки и съемными басками на ремнях. А еще длинные перчатки, на которые дизайнер перенес характерные для рукавов исторического костюма той эпохи буфы, и пояса-корсеты поверх пальто.

Отдельного внимания зрителей заслужили обувь и сумки: ботильоны с длинным носом на невысоком каблуке, сапоги до колена со шнуровкой, украшенные бусинами, грубые ботинки, сумки различных цветов и размеров на широком ремне.

Как и полагается эпохе Ренессанса, действительная красота новой коллекции Altuzzara в ее пышном, богатом убранстве. Об этом свидетельствовала детализированная цветочная вышивка, меховые детали из норки, жемчуга каплевидной формы, аксессуары из натуральной кожи. Несмотря на отсылки к столь далекой эпохе, все выглядело очень актуально. Дизайнер остался верен своей эстетике современной женственности и сексуальности, уверенно демонстрируя, что эти понятия включают в себя не только подчеркнутые формы, высокие каблуки и прочие стереотипы.

Посмотреть на средневековую сказку Altuzzara приехали Эмили Ратажковски, Алекса Чанг, Кристина Риччи, Роуз Лесли и другие.