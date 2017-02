Американская мода окончательно ввязалась в политику. Главное подтверждение тому - шоу Prabal Gurung осень-зима 2017/2018.

Начался показ вполне традиционно - классическим выходом моделей в вещах из коллекции нового сезона. «Потепления не предвидится», - сказал дизайнер за кулисами шоу и воплотил свою идею для холодного времени года в объемных свитерах, мехах, брючных костюмах, шерстяных кейпах и многослойности, которые, на удивление, чередовались с летящими юбками, платьями из люрекса с вырезами на талии и глубокими разрезами и прозрачными водолазками. К слову, о последних: дизайнер рекомендует носить легкие ткани под плотными, тем самым напоминая о возможной женственности в строгих костюмах. Отдельного внимания заслуживают ярусные платья, выполненные на манер испанских нарядов для танца. Примечательным моментом коллекции стали цветные плотные колготки, надетые под платья длины миди, и ремни, стягивающие талию практически каждой модели.

Этот парад абсолютно женственных нарядов проходил под композиции «You Don't Own Me» певицы Грейс и «Respect Ареты» Франклин. Со стороны все действие напоминало призыв: «Ты можешь носить все, что хочешь». Объемный свитер или полностью прозрачное платье - выбор только твой.

Но больше всего зрителям запомнился финальный выход моделей. Когда свет погас и заиграла песня «Imagine» Джона Леннона, все участницы дефиле появились на подиуме в белых и черных футболках с феминистическими лозунгами вроде: «The future is female» «Yes, we should all be feminists», «My boyfriend is a feminist», «Stronger than fear», «This is what a feminist looks like»,«Love is resistance», «I am an immigrant», «Revolution has no borders», «Girls just want to have fundamental rights» и так далее. Вместе с Беллой Хадид, Джоан Смоллс, Сарой Сампайо и другими участницами показа в таких на подиум вышли и две plus-size-модели - Маркита Принг и Кэндис Хаффин, последней из которых на финальной проходке досталась футболка с предсказуемым «Our minds. Оur bodies. Our power».

Футболки с надписями дополняли банданы, обвязанные вокруг запястья, в поддержку флешмоба издания The Business of Fashion – #TiedTogether. Напомним, что BoF запустил хэштег #TiedTogether («связаны вместе»), призывающий носить белую бандану в поддержку «человеческого братства и единства вопреки опасному политическому климату по обе стороны Атлантического океана». Движение направлено против принятых Дональдом Трампом законов, запрещающих въезд в США гражданам семи мусульманских стран.

Гостями одного из самых обсуждаемых модных шоу Нью-Йорка стали Сара Джессика Паркер, Диана Крюгер, Лейтон Мистер, Ли Лезарк, Приянка Чопра, Эшли Грэм и, конечно, Анна Винтур.