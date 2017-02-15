В рамках Недели моды в Нью-Йорке Лора Ким и Фернандо Гарсиа представили дебютную коллекцию для Oscar de la Renta осень-зима 2017/18. Творческий дуэт работал с самим Оскаром де ла Рентой в течение многих лет до самой его смерти в 2014 году. После этого дизайнеры оставили модный Дом, чтобы сосредоточиться на развитии собственного лейбла Monse. На замену Ким и Гарсиа тогда пришел Питер Коппинг, который занимал должность креативного директора в промежуточный период до середины июля 2016 года.

После неожиданной новости об его увольнении Лора и Фернандо вернулся в Oscar de la Renta уже в качестве главных дизайнеров. Свой первый показ для американского Дома творческий дуэт совместил со своим брендом Monse, чтобы «упростить логистику и дать клиентам возможность сопоставить эстетику двух брендов на подиуме».

Дизайнеры предприняли попытку немного осовременить наследие марки, добавив энергии юности к уже устоявшимся элегантным классическим силуэтам, но попытка не увенчалась 100%-м успехом: Oscar de la Renta все еще выглядит как бренд для солидных дам.

Коллекция осень-зима 2017/18 во многом оказалось непривычной для канонической эстетики бренда и получилась слегка разрозненной. Лора и Фернандо наполнили ее вечерними платьями с детализированной вышивкой, меховыми юбками, пальто и строгими классическими брючными комплектами из черного велюра.

Первое, что обращает на себя внимание, - это цветовая палитра, выстроенная наполовину из сочетания белого-красного-черного и неожиданных всплесков неонового желтого, синего или розового. Не совсем в стилистике оказался и декор в виде металлических роз на сумках, серебристых ремней, разрозненной вышивки на платьях, а также сочетание атласа с хлопком.

Как итог, коллекция произвела очень неоднозначное впечатление на модных критиков. Судя по всему, в следующем сезоне Ким и Гарсии придется хорошо потрудиться, чтобы реабилитироваться в глазах клиентов и вернуть Oscar de la Renta былую славу самого элегантного американского бренда.