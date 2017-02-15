Proenza Schouler - один из самых интересных и авангардных брендов американской fashion-индустрии. В то время, как большая часть дизайнеров видят моду в упрощении, Джек МакКалоу и Лазаро Эрнандес продолжают создавать сложные и иногда даже «замороченные» коллекции, которые всегда обращают на себя особое внимание. За короткий период творческому дуэту удалось сделать бренд пусть не очень коммерчески успешным, но популярным и узнаваемым. Следующий шаг – усилить свои позиции на международном рынке, для чего команда Proenza Schouler решила переехать в Париж и показывать там свои коллекции два раза в год во время Недели высокой моды, как это делают сейчас Vetements.

Именно поэтому состоявшееся шоу осень-зима 2017/18 имеет особое значение для дизайнеров: это завершение определенного этапа их творческого становления в рамках бренда Proenza Schouler, прощание с Нью-Йорком и генеральная репетиция перед столицей моды. В то время как Америка охвачена политическим «пламенем», МакКалоу и Эрнандес сознательно избегают этой риторики и просто продолжают свое дело. «Коллекция – не про политику, а про активность и вовлеченность. Вот что такое для нас Нью-Йорк», - как будто извиняется Лазаро за кулисами.

Самой сильной стороной Proenza Schouler всегда была верхняя одежда. В новой коллекции все внимание сконцентрировано на лакированных пальто с овечьим мехом, тяжелых oversize жакетах с молниями на рукавах, жестких кожаных куртках мужских форм. Лакированную кожу дизайнеры также использовали в изготовлении платьев, предусмотрительно порезав их на талии, а также зауженных книзу широких брюк с металлическими молниями.

Как и в предыдущем сезоне, доминирующими оттенками коллекции стали черный, белый и красный, исключением выступили лишь нежно-розовый и персиковый оттенок, которые нашли свое отображение в асимметричном платье с черными диагональными лентами в области талии.

Что касается аксессуаров, в осенне-зимнем сезоне дизайнеры предлагают носить объемные сумки-шопперы, спиралевидные черные и белые браслеты, а также обувь на плоской подошве с атласными лентами, благодаря которым обувь надежно фиксируется на ноге.

В целом, новая коллекция подтвердила звание Proenza Schouler как «американского Céline». Одновременно архитектурная и пригодная для повседневной жизни одежда: асимметричный крой, игра с фактурой, соединение минимализма и многослойности, абстрактные принты, oversize пальто, яркие чистые цвета - все, за что бренд так любят. Вопрос только в одном: нужен ли Парижу второй Céline?