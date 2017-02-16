Пока большинство американских дизайнеров высказываются на политические темы, Стюарт Виверс предпочитает быть в стороне от острых конфликтов и безмятежно хранит молчание. От всей этой шумихи креативный директор Coach спасается бегством в дальние края: в сезоне осень-зима 2017/18 ими стали прерии и степи Северной Америки. Пожухшая трава, пыльная тропинка и полуразрушенный сарай на закате солнца - Виверс превратил подиум для демонстрации своей коллекции в кадры фильма «Великие равнины» режиссера Блэра Хайэса.

Здесь, как нигде, нужна теплая верхняя одежда, что абсолютно на руку дизайнеру, руководящему брендом, главная гордость которого – кожаные куртки и дубленки с овечьей шерстью. Их в новой коллекции более чем достаточно: короткие дубленки с резинками на поясе, кроем напоминающие спортивные куртки, расшитые цветами худи из искусственного меха, дафлкоты с эмблемами, бомберы из кожи и объемные пуховики. В сезоне осень-зима 2017/18 британец решил вернуться к истокам и соединил ставшие классическими для Coach овечий мех и дубленую кожу с уличной эстетикой.

Помимо теплой одежды, для жизни и развлечений на природе нужно минимум вещей: пара простых платьев и юбок в мелкий цветочек, «бабушкины» кардиганы, рубашки и свитера в клетку, мотоциклетные куртки с ремнями и молниями, меховые шарфы с кожаной бахромой. А также удобная и теплая обувь – меховые кроссовки, мунбуты и массивные сандалии с яркой меховой подошвой. Для забавы ради на голову можно надеть шляпы-котелки из овчины.

На самом деле, при всей тривиальности выбранной темы у Стюарта Виверса получилась очень интересная и разнообразная коллекция, за что он заслуженно удостоился бурной овации гостей показа, среди которых были Анна Винтур, Селена Гомес, Дрю Бэрримор, Эмма Робертс, Тави Гевинсон и Сара Шнайдер.