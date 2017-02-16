Нью-йоркская неделя моды сезона осень-зима 2017/2018 запомнится возвращением американских дизайнеров к корням. Одним из ярчайших примеров этого стал показ новой коллекции Michael Kors, собравший в первом ряду Анну Винутр, Блейк Лайвли с сестрой Робин, Эмили Ратаковски, Систин Сталлоне и Джордан Данн.

Майкл Корс остается верен своему фирменному стилю и стабильно выдает коммерчески успешные вещи, которые гарантированно разойдутся по гардеробам поклонниц бренда. Дизайнер прекрасно понимает, что постоянство, стабильность и последовательность в шагах - ключевая его характеристика, которую они ценят в его коллекциях.

Поэтому и в новом сезоне Michael Kors – это неизменное сочетание вневременной классики и роскошных материалов с ностальгическими отсылками к 1970-м. В повседневном гардеробе его героини присутствуют безупречно скроенные шерстяные костюмы и лаконичные пальто и отменный трикотаж, в вечернем – блестящие платья с запахом и драпировками с накинутыми поверх пальто из роскошного меха лисы.

Однако при этом дизайнер позволяет себе ненадолго поддаться настроению сезона и закидывает удочки в другие эпохи. Так, из нулевых в коллекции появляются казаки, полушубки и крупные серьги-хулахупы, а аккурат из 80-х приходят деконструированные свитера, гигантские пряжки широких ремней, длинные перчатки, широкоплечие кожаные тренчи, мешковатые блузы с напуском и платья с запахом.

В целом, вся коллекция – квинтэссенция роскоши в ее традиционном понимании, мастерски стилизованная по всем правилам современной практичной моды и представленная соответствующими по статусу моделями. Открыла показ британка Эдди Кэмпбелл, вслед за которой по подиуму в элегантных пальто, безупречно скроенных костюмах и роскошных мехах прошлись Белла Хадид, Каролин Мерфи, Эшли Грехэм, Изабели Фонтана, Малгоша Бела, Аризона Мьюс, Наташа Поли, Кармен Педару, Амбер Валетта и Кэндалл Дженнер. Дефилировали они спокойно и уверенно, как настоящие кинодивы. Способствовала подобному впечатлению и выбранная Корсом цветовая гамма коллекции: благородные и сдержанные оттенки темно-зеленого, серого и бежевого внушали доверие и подчеркивали достоинство коллекции.