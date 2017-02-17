Показ новой коллекции Ральфа Лорена нельзя назвать просто «очередным отгремевшим в рамках Недели моды в Нью-Йорке дефиле», ведь каждое его шоу - сбывшаяся американская мечта. Как пишет газета The Telagraph, дефиле стало «шансом вновь показать то, что бренд делает лучше всего, – классическую одежду с современными, элегантными мотивами». За те почти 50 лет, что существует марка, всякая коллекции модельера получала только положительные отзывы. На вопрос журналистов о том, как ему удается поддерживать такой успех, Ральф с улыбкой отвечает: «Все просто - чаще слушайте женщин!».

В то время как большинство дизайнеров показывают осенне-зимние коллекции, Ральф Лорен продолжает осваивать бизнес-модель «see now - buy now». В Нью-Йорке он представил не осеннюю, а весенне-летнюю коллекцию, которая будет доступна в онлайн-магазинах и избранных шоу-румах с 16-го февраля. На волне модной революции американский Дом второй сезон подряд осваивает концепцию runway-to-retail, что дает понять: перезагрузка прошла успешно. Собственно, именно так дизайнер и понимает роскошь: «Я всегда хотел, чтобы женщины влюблялись в мои коллекции и говорили: «Скорей бы это надеть!» Теперь им не придется ждать».

Гостей своего шоу Лорен пригласил в свой флагманский бутик на Мэдисон-авеню, который превратили в зеленый лабиринт, увитый виноградной лозой и свежими цветами: орхидеями и пустынными агавами. В самой коллекции при этом чувствовалось влияние на дизайнера темы сафари и колониализма. Золотой блеск в паре с песочной цветовой гаммой, струящимися силуэтами и отдельными практичными вещами отсылал к эстетике Древнего Египта и приехавших туда западных колонизаторов.

Свободные комбинезоны с множеством карманов, атласные шаровары, летящие платья лаконичного кроя, простые блузки, брючные костюмы, одинокая пара джинсов с шелковым кафтаном, косуха из дубленой потертой кожи, массивные украшения, животные принты - ориентализм в работах дизайнера сочетается с духом современного мегаполиса.

В общем, как всегда к коллекции Ralph Lauren не придраться. Осенняя линейка выполнена по главным принципам его бренда: женственность и утонченные детали, - а поэтому она идеальна. Убедиться в очередной победе Ральфа пришли Джессика Бил, Эмми Россум и Камилла Белль.