Yeezy Season 5 обещал стать самым громким событием в череде показов Недели моды в Нью-Йорке, хотя бы потому, что дизайнер бренда - Канье Уэст, а его супруга - Ким Кардашьян. Добавляли ажиотажа элементы интриги: Канье долго не мог определиться с датой и местом показа, не вносил шоу в обязательный календарь и не рассылал приглашения. Рэп-исполнитель в последний момент попытался «влезть» в расписание NYFW вне очереди, и ему пришлось лично извиняться перед главой Совета модельеров Америки (CFDA) Стивеном Колбом. Такая позиция возмутила «глянцевых» редакторов - многие из них событие решили бойкотировать. Впрочем, Канье было достаточно и одного авторитетного гостя - Анны Винтур, которая дала новой коллекции Yeezy весьма высокую оценку.

Показ проходил в фотостудии Pier 59 на Манхэттене в кромешной темноте и начался с digital-шоу: на кубическом огромном экране, расположенном в центре зала, были выведены 3D-изображения моделей, которые позже визуализировались на подиуме. Сделано это не просто так. Прошлогоднее дефиле Yeezy Season 4 критиковали в западной прессе за место проведения: в солнечном парке Мэдисон-Сквер гостям шоу приходилось щуриться, чтобы хоть как-то увидеть вещи из коллекции рэпера. Поэтому со стороны Уэста это недвусмысленный укол в сторону модных критиков. А вот уступать им в вопросах расового и религиозного разнообразия Канье отказался: манекенщицы вновь были разных возрастов и национальностей, но особенно публике запомнилось появление 19-летней кенийки Халимы Аден в шубе в пол и в хиджабе.

Вдохновением для коллекции стал маленький калифорнийский городок Калабас, где находится дом Канье и Ким. Поэтому тема streetwear продолжила свое развитие в направлении стиля жителей западного побережья: худи, однотонные пуловеры, клетчатые рубашки, объемные черные куртки с накладными карманами, джинсовые жакеты, кардиганы, завышенные талии, высокие ботфорты из замши, парки и спортивные штаны с тремя полосками Adidas – все выглядит очень практично и носибельно. Главенствующим материалом коллекции стал деним, а на смену бежевым оттенкам пришел тёмно-зелёный, винный, черный и голубой. Свитшоты украшали надписи Calabasas и Lost Hills (название совместного альбома Канье и Дрейка). К тому же рэпер выпустил новую модель кроссовок: с футуристичным дизайном, объемной платформой и неоновыми шнурками.

Поддержать Уэста пришла его семья: первые ряды занимали Ким Кардашьян и Кайли Дженнер с бойфрендом Tyga. Среди гостей также были замечены Анна Винтур, Карин Ройтфельд, Тейана Тейлор (танцовщица, прославившаяся после съемок в клипе рэпера), Хейли Болдуин, Зои Кравиц и Грейс Элизабет.