Каждый сезон креативные директора Marchesa Джорджина Чапман и Керен Крэйг демонстрируют публике разные образы женщины. Если их зимняя коллекция стала реминисценцией европейских королевских платьев Нового времени, то в новом сезоне дизайнеры вдохновлялись китайским национальным костюмом, а также эстетикой Голливуда 20-30-х годов. Добавив к ним мягкую и чувственную романтику Marchesa, они представили в Нью-Йорке ряд невероятно женственных фактурных образов с обилием роскошного декора.

Показ открыла модель в наряде, отчетливо напомнившем присутствующим гламур старого Шанхая: платье-колонне из кружева шантильи, вдохновленном китайским платьем ципао и украшенноемцветочной вышивкой и длинной разноцветной бахромой на юбке.

В новой коллекции дизайнеры не изменили своей любви к фактурности, пышности юбок и декору. Далее цветная бахрома встречалась в виде отделки на платье, затем шли перья, вышивка бисером и огромные сложно драпированные банты. Среди этого разнообразия были и знаковые элементы стиля Marchesa, кочующие из сезона в сезон: напрмер, объемные 3D-апликации цветов, украсившие сизое, словно туман, платье с пышной юбкой, перевязанное черным бархатным поясом.

Основными цветами коллекции стали зеленый, красный и черный цвета. Особое внимание дизайнеры также уделили тканям: шелку, сатину, органзе и черному велюру. Аксессуары появились лишь в нескольких выходах и представляли собой небольшие по размеру клатчи круглой и прямоугольной формы.

В целом, Крейг и Чапман не показали чего-то кардинально свежего и нового, но дали публике то, чего от них и ждут, – красивых вечерних платьев для торжественного выхода на красную дорожку. В преддверии «Оскара» ход более чем оправданный.