Финал Недели моды в Нью-Йорке стал для всех весьма неожиданным. Несмотря на то что искушенная публика в принципе привыкла к смелости Марка Джейкобса, его последнее шоу поразило всех тонкой и классной сатирой индустрии моды и людей к ней причастных.

Показ бренда закрывал сезон буквально на улице Нью-Йорка - в Park Avenue Armory. Сегодня здесь проводят выставки и концерты, а более ста лет назад в этом месте ходили поезда и располагался военный склад. Здание было полностью пустым, без инсталляций и подиума. Не было даже музыкального сопровождения, а гости показа сидели на раскладных металлических стульях. Модели, пройдя по тротуару Парк-Авеню, не возвращались за кулисы, а выходили на улицу, где рассаживались на стульях, фотографировали окружающих их людей и делали селфи под многоголосие городского трафика. Это – сатира Джейкобса на модную индустрию, которая превратила показы в театр, и на людей, которые приходят на шоу только для того, чтобы выложить фотографии и видео в социальные сети. Перед показом Марк попросил всех хотя бы на минутку отложить свои телефоны и взглянуть на дефиле своими глазами, а не через объектив камеры.

В прошлом сезоне либеральная общественность резко осудила коллекцию Marc Jacobs за культурную апроприацию и отсутствие на подиуме моделей разных рас. Дизайнер принял во внимание замечание, но, как любой творческий человек, болезненно отреагировал на критику. Он отказался давать интервью по поводу предстоящего шоу и выслал журналистам пресс-релизы с краткой информацией. Зато кастинг Джейкобса на этот раз был, наверное, самым продуманным за всю Неделю. Тут присутствовали модели всех рас, национальностей и с индивидуальными особенностями: 22-летняя канадка Винни Харлоу с витилиго, любимица streetstyle-фотографов и репер Слик Вудс, Грейс Бол, бельгийская интерсексуальная модель Ханна Габи Одиль, ну и, конечно же, Кендалл Дженнер.

Что касается самой коллекции, то Марк Джейкобс посвятил ее хип-хопу и олдскульной моде. В качестве источника вдохновения дизайнер выбрал документальный фильм Netflix – Hip-Hop Evolution. «Как житель Нью-Йорка, который родился здесь и вырос, я помню время, когда я учился в Высшей Школе Искусств и Дизайна. Это время, когда я начал чувствовать влияние музыки хип-хопа на искусство и стиль одежды. Эта коллекция отображает мое представление о хип-хопе, а также спортивной одежде. Это некое признание и жест моего личного уважения к моде того поколения, которое навсегда останется основой молодежной культуры и уличного стиля», - объяснил Марк.

На подиуме модели появились в стиле 1980-1990-ых годов в широких вельветовых брюках, стилизованных спортивных костюмах и головных уборах в духе бренда Kangol. Все это хулиганство Джейкобс «замешал» на кодах ретро-шика: объемные парки отделаны мехом, ультракороткие платья сшиты из деликатного кружева и искрящегося ламе, олимпийки застегнуты на золотые молнии, а на ногах моделей - неуклюжие сапоги на высокой платформе. Чтобы окончательно закрепить хип-хоп образ дизайнер добавил крупные подвески и длинные золотые цепи-колье. Все это сплелось в ностальгический микс, который не имеет ничего общего с желанием высказаться на политическую повестку и поэтому так ценен сегодня.

«Драконовские» условия показа ничуть не испугали звёзд - на шоу Джейкобса пришли все его музы: Кортни Лав с дочерью Френсис Бин Кобейн, Кэти Перри, Лил Ким, София Коппола, Сара Сампайо, Мэнди Мур, Анна Винтур и многие другие.