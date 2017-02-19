На стартовавшей Лондонской неделе моды свою новую коллекцию показал Джонатан Андерсон - звезда британской fashion-индустрии, давно прослывший человеком-оркестром. 32-летнему дизайнеру всегда было тесно в амплуа одного только создателя одежды, а потому его имя постоянно появляется в связи с разнообразными арт-проектами. То он представит рекламную кампанию в виде набора почтовых марок, то создаст коллекцию футболок, толстовок, шарфов и сумок с принтами-снимками культового фотографа британской субкультуры 80-х Иэна Дэвида Бейкера, то выпустит 130-страничную фотокнигу в сотрудничестве с Луисом Венегасом, издателем Fanzine 137 и Candy.

Несмотря на молодой для индустрии возраст, Андерсон руководит двумя брендами: собственным - J.W. Anderson и испанским - Loewe. Кроме того он курирует долгоиграющую выставку Hepworth Wakefield, а также активно разрабатывает J. W. Anderson Workshops, в рамках которого выдает множество новинок с разными художниками. Не говоря уже о наградах British Fashion Awards в категориях за лучший дизайн и женской, и мужской одежды.

Карьерный взлет случился у Андерсона за несколько лет, тем не менее, он очень уважаем профессионалами индустрии. Мода и творчество для него – это всегда эксперимент. Будучи генератором идей, дизайнер не хочет и не умеет фокусироваться на одной теме. В этом смысле он ужасно завидует скульпторам, утверждая, что у них куда больше свободы, ведь скульптура не обязана все время «приземляться» и снисходить до реальности человеческого тела, как одежда.

Но даже в этих рамках Джонатан выжимает максимум из концепции моды как творческого процесса и своего рода потока сознания. Это хорошо заметно в новой коллекции J.W. Anderson осень-зима 2017/2018, глядя на которую, сложно понять, что положено в ее основу. Сам дизайнер называет ее «Über-feminine» (Очень женственной). Каждый образ имеет определенный замысел, идею и название. Экспериментов в новой коллекции более чем достаточно: Андерсон использует абсолютно новые для себя материалы, силуэты, аксессуары, которые привносят особое разнообразие.

Здесь к романтичным платьям-тюльпанам в области груди нашиты функциональные карманы, мгновенно стирающие флер «классической женственности», кожаные косухи обрезаны на уровне груди, а к юбкам с перьями в тандеме идут не туфли, а кеды, мерцающие золотом и серебром платья. Любимый прием дизайнера - асимметрия также не остался без внимания. Несколько выходов моделей в асимметричных платьях с неровными подолами юбок сопровождался техникой пэчворк - лоскутного шитья, который в результате формирует текстильную мозаику. Глядя на все это разнообразие, коллекция не вызывает чувство разрозненности и все благодаря гармонии цветовой палитры, а также смелым решениям в фасонах и крое.

Да, Джонатан Андерсон в своих работах не всегда последователен. Показательно: у него до сих пор нет флагманского магазина - потому что надобности в ретейле у нет никакой. С точки зрения бизнеса, возможно, это плохо, но с креативной и творческой - хорошо.