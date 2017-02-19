Выпускницу престижной лондонской школы моды им. Святого Мартина Симону Роша можно с уверенностью назвать одним из главных представителей «новой волны» британской fashion-индустрии. Не так давно 30-летняя ирландка, мама совсем еще маленькой дочери, открыла собственный магазин в Сохо и организовала новый показ в бывшем дворце Lancaster House в самом центре Сент-Джеймс в Лондоне. На этот раз ирландский дизайнер размышляет о том, кто же она на самом деле: «Я пытаюсь выстроить свою идентичность и включить ее в ДНК бренда».

Показ Simone Rocha осень-зима 2017/2018 стал своего рода ответом консервативной Британии на череду немного скандальных, немного провокационных, немного бунтующих показов Нью-Йорка. Вслед за американской демократизацией моды и появлением на подиуме plus-size-див, интерсексуалов, девушки в хиджабе и Винни Харлоу с витилиго Роша решила сделать свой ход конем.

Участницами показа осенне-зимней коллекции стали модели, популярные как в 60-е и 90-е года, так и в наше время, включая Жанну де Вильнев, Мари-Софи Уилсон-Карр, Бенедетту Барзини, Сесилию Канцлер и Джейми Бочерт. Целью такого кастинга было продемонстрировать публике, что вещи Simone Rocha подойдут к лицу абсолютно всем клиентам британской марки, вне зависимости от возраста.

Показ открыла Мика Арганараз в темно-коричневом асимметричном пальто с широкими лацканами, белоснежной рубашке с расшитым бисером воротником, а также в юбке в тон под пальто, скроенной из идентичного материала. Вообще, английская осень в исполнении дизайнера получилась очень консервативной. Черный, серый и красный - Симона осталась верна своим любимым оттенкам. Она наполнила коллекцию фирменными прозрачными тканями с цветочным узором, белоснежным кружевом, черными брючными комплектами, платьями со сложной драпировкой, а также меховыми шубами с контрастными светлыми поясами. Образы дополнены меховой обувью, черными и бежевыми носками с аппликациями, а также более классическими брогами.

Никаких футболок с протестными принтами или радикальными заявлениями. Все традиционно, чинно и очень красиво исполнено – на то она и Англия.