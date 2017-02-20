Вдохновением для новой коллекции Mulberry стала маленькая английская деревня, где можно исследовать прекрасные загородные сады, кататься на лошадях, охотиться с гончими или просто любоваться невероятной дикой природой.

Креативный директор марки Джонни Кока рассказал, что работая над коллекцией осень-зима 2017/2018, думал о молодой девушке, которая приехала в глухую деревню к бабушке и все свободное время посвятила изучению ее гардероба. Блуждая по коридорам и заглядывая в старинные комоды и шкатулки, она исследовала одежду и аксессуары, желая адаптировать старые вещи последним трендам, чтобы те соответствовали настоящему времени.

Сложно было найти момент лучше для показа такой ретро-коллекции, чем нынешняя Неделя моды в Лондоне. Дело в том, что совсем скоро в одном из самых пышных «домов-сокровищниц» Чатсуорт-хаус будет проведена выставка, посвященная 500-летию моды, стилю и текстилю герцогов Девонширских из семейства Кавендишей, также приуроченная к 20-летней годовщине со дня смерти принцессы Дианы.

Джонни Кока в очередной раз доказал, что в потертостях и изношенности тоже есть свой шик. Особое внимание в новой коллекции Mulberry привлекают стеганые пончо в цветочек, сшитые словно из одеял, клетчатые пальто, расшитые поверх кружевом, плиссированные юбки по колено, меховые гольфы, объемные свитера с интерьерными принтами и разлетающиеся платья с крупными оборками и глухим воротом – все то, что могла носить в молодости английская консервативная и аристократичная бабушка. В аксессуарам и сумкам Mulberry как всегда не могут придраться даже самые строгие критики - а это тоже дорогого стоит.