Не прошло и года с тех пор, как Энтони Ваккарелло перешел из Versus Versace в Saint Laurent, а все с нетерпением ждут уже второй его коллекции для французского Дома. После всех перестановок Донателле Версаче ничего не оставалось, как вновь самой возглавить команду дочернего бренда и представить публике новую версию «плохой девочки Versus».

После ухода Ваккарелло итальянка вновь вернула марку к истокам, вспомнив все то, ради чего, собственно, она и была основана в далеком 1989 году. Если коротко - молодежная минималистика. Отсюда - агрессивное сочетание кожи и металла, джинсовые и трикотажные total look и вечерние платья из блестящего люрекса с фирменной булавкой.

Бренд, опирающийся на эстетику Versace, но ориентирующийся на более юную аудиторию, устроил показ коллекции осень-зима 2017 в ничем не примечательном лондонском выставочном центре. Световые инсталляции, музыка - все было призвано передать атмосферу ночного клуба.

«Мир моды и дизайна способен говорить о надежде и единстве, которые так актуальны для нового поколения. Мир Versus – это мир страсти, оптимизма и бескомпромиссного единства», - прокомментировала Донателла Версаче за кулисами показа. За страсть отвечали глубокие разрезы юбок, ультра-короткие переливающиеся платья-чехлы с драпировкой, напрочь прозрачные топы из люрекса и классическое для Versus изображение целующейся пары на футболках. Оптимизма добавили объемные формы дутых курток с молниями и массивными капюшонами.

Как всегда, первую скрипку играла кожа, из которой дизайнер сшила и классическую косуху, и миниюбку А-силуэта, и платья с запахом. При этом молодежная свобода позволила Донателле работать с привычными образами в новом ключе и в совершенно новых высокотехнологичных материалах, вплоть до алюминиевой сетки. Так в коллекции появились регбистские силуэты с гипертрофированными плечами, которыми снабжены платья из неопрена, мотоциклетная униформа и трикотажные свитшоты с новым принтом.

Открывали и закрывали шоу ярчайшие представители поколения Y - сестры Джиджи и Белла Хадид. Девушки вышли на подиум в сексуальных черных комплектах. А в первых рядах на показе были замечены юные поклонники марки - сын Мадонны, 16 летний Роко Риччи, и сестра Кейт Мосс, 19-летняя модель Лотти.